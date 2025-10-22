حكيم زياش يوقع للوداد المغربي في صفقة انتقال حر.. تفاصيل

كشف الإعلامي مينا ماهر عن توقيع النجم المغربي حكيم زياش للوداد المغربي في صفقة انتقال حر.

وكتب مينا ماهر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "تقارير | حكيم زياش يوقع للوداد المغربي صفقة انتقال حر ".

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب النجم المغربي الدولي حكيم زياش من الانضمام إلى صفوف نادي إلتشي، في خطوة غير متوقعة قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

وكان إيدير سارابيا، المدير الفني لإلتشي، لمح في وقت سابق إلى "مفاجأة كبيرة" يعمل عليها النادي لتعزيز صفوفه، وهو ما فتح الباب أمام التكهنات بشأن هوية الصفقة المنتظرة.