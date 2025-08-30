حكيم زياش يقترب من الانتقال إلى إلتشي الإسباني في صفقة مفاجئة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب النجم المغربي الدولي حكيم زياش من الانضمام إلى صفوف نادي إلتشي، في خطوة غير متوقعة قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

وكان إيدير سارابيا، المدير الفني لإلتشي، قد لمح في وقت سابق إلى "مفاجأة كبيرة" يعمل عليها النادي لتعزيز صفوفه، وهو ما فتح الباب أمام التكهنات بشأن هوية الصفقة المنتظرة.

ووفقًا لصحيفة "كوب إلتشي"، فإن زياش بات على بعد خطوة واحدة من الانضمام للفريق الإسباني، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تجربته مع الدحيل القطري.

تصريحات إدارة إلتشي

أكد بيدرو شينوكا، المدير العام لإلتشي، قبل مواجهة ليفانتي، أن التعاقد مع زياش خيار مطروح على طاولة النادي، وقال:"إنه اسم لامع ولاعب رائع، سنرى ما ستسفر عنه الساعات المقبلة، هو أحد الخيارات المتاحة لنا".

ويملك النجم المغربي صاحب الـ32 عامًا مسيرة حافلة، حيث تألق لسنوات مع أياكس أمستردام، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي عام 2020 في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو.



وخلال فترة وجوده مع "البلوز"، ساهم زياش في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2021، قبل أن يخوض تجربة قصيرة مع الدحيل القطري.