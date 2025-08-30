قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الإسماعيلي يعلن قائمته لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

الإسماعيلي
الإسماعيلي
حمزة شعيب

 

كشف الجزائري ميلود حمدي، المدير الفني للإسماعيلي، عن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة غزل المحلة المقرر لها التاسعة مساء غد السبت على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الإسماعيلي أمام غزل المحلة

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم – عبد الله جمال.

خط الدفاع: عبد الله محمد – محمد عمار – عبد الكريم مصطفى – محمد إيهاب – حسن منصور.

خط الوسط: عبد الرحمن كتكوت – محمد سمير كونتا – محمد عبد السميع – عبد الرحمن الدح – إبراهيم عبد العال – عمر القط.

خط الهجوم: نادر فرج – أنور عبد السلام – محمد خطاري – خالد النبريصي – عمرو السعيد – محمد زيدان – محمد وجدي.

استعدادات الدراويش للمباراة

حرص ميلود حمدي على متابعة مباريات غزل المحلة منذ بداية الموسم، وكان آخرها لقاء الأهلي الذي انتهى بالتعادل السلبي، وذلك من أجل دراسة المنافس والوقوف على نقاط قوته وضعفه، أملًا في تحقيق الفوز الثاني للفريق هذا الموسم.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل الإسماعيلي اللقاء وفي رصيده 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل مقابل خسارتين، بينما يمتلك غزل المحلة نفس الرصيد من النقاط بعد تعادله في جميع مبارياته الأربع الماضية.

الإسماعيلى المحلة الدوري المصري غزل المحلة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 30 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم السبت

برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025.. احمِ طاقتك

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025.. استمع ثم تحدّث

