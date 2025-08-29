قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعداء باختيار الأبيض.. والد ألفينا يوجه رسالة خاصة لجماهير الزمالك
5 سيارات جديدة انخفضت أسعارها في السوق المصري خلال أغسطس.. بقت بكام؟
إسرائيل تمهد لاجتياح غزة.. خطط لإخلاء المدينة ووقف المساعدات
سحب أرض الزمالك بأكتوبر.. رسالة عاجلة من عمرو أديب للرئيس السيسي ومدبولي
دَمَّر الزمالك وبيهاجم الدولة.. عمرو أديب يفتح النار على مرتضى منصور
بين التصريحات والواقع.. أجواء تركيا ما زالت مفتوحة أمام الطائرات الإسرائيلية
كارت جديد لشحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع.. كيف تحصل عليه؟
عم سلامة شبيه متسول واقعة الشيبسي: أنا صاحب فرشة بطيخ ومبسوط
الزمالك يهزم سموحة في أولى جولات دوري المحترفين لكرة اليد
قائمة منتخب بلجيكا لمواجهتي كازاخستان وليختنشتاين بتصفيات مونديال 2026
لمنافسة ChatGPT.. مايكروسوفت تكشف عن نماذجها الذكية الخاصة
سيف الجزيري خارج حسابات الزمالك أمام وادي دجلة في الدوري
والد ألفينا يوجه رسالة خاصة لجماهير الزمالك

والد ألفينا
والد ألفينا

عبَّرَ “رينان بيزيرا” والد البرازيلي خوان ألفينا، لاعب الزمالك الجديد عن سعادته الكبيرة بتواجد نجله في مصر واللعب لنادٍ كبير مثل الزمالك.

وقال بيزيرا، في أول ظهور له على القنوات التليفزيونية، مع الصقر أحمد حسن، عبر برنامجه "الكابتن"، المذاع على قناة DMC: "مرحبًا بجمهور برنامج الكابتن... أظهر لكم من خلال هذا الفيديو بعض الكلمات عن النادي، وعن كيف وصلنا إلى قرار قبول عرض الزمالك، ورفض حتى عروض أخرى، نحن في غاية السعادة بهذا الاختيار".

وأضاف: "يمكنكم أن تلاحظوا على ملامح خوان داخل الملعب، وفي احتفالات الأهداف، ليس فقط له بل لزملائه أيضًا، كم هو سعيد لأن هذه الجماهير احتضنته بكل هذا الحب والود والاحترام لمسيرته".

وأكمل: "لهذا كان من السهل علينا أن نختار الزمالك. ونتمنى أن يواصل خوان رد الجميل من خلال أدائه الكروي، وعمله، وفرحته. خوان إنسان مرح، وبسيط، ويكوّن صداقات بسرعة كبيرة، لذا فإن كل أفراد المجموعة سيحبونه بسهولة، وهذا شيء رائع، وهذه طبيعته بالفعل".

واستطرد: "هذه هي روحه، وهذا شيء مميز يجعلنا نشعر بسعادة كبيرة، أنا شخصيًا شعرت بأنني مُحتَضن في مصر من الجماهير، ومن النادي، ومن كل من يعمل داخله، منذ لحظة وصولنا وحتى عودتي إلى البرازيل".

وأضاف: "أعتقد أننا اتخذنا القرار الصحيح، وأن خوان مع الزمالك سيحققان ثمارًا من بطولات ومنافسات مهمة على مستوى كرة القدم، ونتمنى أن يواصل خوان رد الجميل لهذا الجمهور الرائع، جمهور عاشق لناديه ولاعبيه، ويدافع عنهم، أرى ذلك كثيرًا على إنستجرام، في التعليقات، وهذا أمر جميل ورائع أن أعيشه عن قرب، وقد عشته فعلًا في مصر".

واختتم بيزيرا حديثه قائلا: "أنا ذاهب إلى البرازيلي وسأعود قريبًا لأكون أقرب إلى خوان، حتى يتمكن من رد كل هذا الحب داخل الملعب".

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 5 أدوية مغشوشة

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 3 أدوية مغشوشة

مأمور مركز اشمون

فتاة تستغيث من مضايقات أسفل منزلها في المنوفية ومأمور أشمون يستجيب

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

تنسيق الجامعات

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني

تنسيق الجامعات .. أرشيفية

رسميًا.. التعليم العالي تعلن موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني في تنسيق الجامعات

أذكار المساء

أذكار المساء الصحيحة كما وردت عن النبي.. لا تضيع ثوابها

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يصل أرض الوطن بعد جولة آسيوية

الطرق الصوفية

الطرق الصوفية: تنظيم موكب للاحتفال بالمولد النبوي الخميس المقبل

بالصور

بخطوات سهلة.. طريقة عمل بطاطس كروكيت محشية بالهالبينو والجبن في المنزل

طريقة عمل بطاطس كروكيت بالجبن
طريقة عمل بطاطس كروكيت بالجبن
طريقة عمل بطاطس كروكيت بالجبن

طريقة عمل فراخ بالبصل

طريقة عمل فراخ بالبصل
طريقة عمل فراخ بالبصل
طريقة عمل فراخ بالبصل

لو عايزة شعرك يحسدوكي عليه .. حضري بخاخ طبيعي من نواة البلح | المكونات وطريقة الاستخدام

طريقة تحضير زيت نواة البلح للشعر
طريقة تحضير زيت نواة البلح للشعر
طريقة تحضير زيت نواة البلح للشعر

طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن

طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن.
طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن.
طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن.

ابراهيم شيكا

جثته تخفي سرا كبيرا.. والدة إبراهيم شيكا تتهم المقربين منه بالتسبب في وفاته

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

