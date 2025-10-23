رئيس الوداد المغربي يعلن التعاقد رسميا مع حكيم زياش

أعلن هشام آيت منا، رئيس نادي الوداد المغربي، تعاقد ناديه مع حكيم زياش في صفقة انتقال حر، لمدة موسم ونصف.

وقال آيت منا في تصريحات صحفية، إن حكيم زياش وقع عقدًا مع الوداد المغربي لمدة موسم ونصف مع خيار التمديد.

سبب اختيار زياش للوداد

وأضاف أن المفاوضات كانت سلسة مع النجم المغربي، مشيرًا إلى ان حكيم زياش فضًل الوداد على عروض خارجية مغرية، حيث أراد اللعب في بلده.

ويملك النجم المغربي صاحب الـ32 عامًا مسيرة حافلة، حيث تألق لسنوات مع أياكس أمستردام، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي عام 2020 في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو.



وخلال فترة وجوده مع "البلوز"، ساهم زياش في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2021، قبل أن يخوض تجربة قصيرة مع الدحيل القطري.

كما لعب زياش دورًا بارزًا في حصول المنتخب المغربي على المركز الرابع في كأس العالم 2022، كأول منتخب عربي وأفريقي يحصل على هذا المركز.