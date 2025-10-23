موعد مباراة الأهلي والنجمة في الدوري السعودي والقناة الناقلة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يحل فريق الأهلي السعودي ضيفا ثقيلا على النجمة، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي.
ويستهدف الأهلي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله استعادة نغمة الانتصارات في دوري روشن، واقتحام المربع الذهبي "مؤقتا".
وكان الراقي سقط في فخ التعادل القاتل مع الشباب بهدف لمثله في الجولة الماضية، ليحتل المركز الثامن بتسع نقاط.

موعد مباراة الأهلي والنجمة والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والنجمة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتذاع المباراة عبر قناة Thmanyah 1 HD  الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي، بتعليق مشاري القرني.
في المقابل، يتسلح النجمة بعاملي الأرض والجمهور لإنهاء سلسلة نتائجه الكارثية بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي.
وخسر النجمة أول خمس مباريات في الدوري السعودي هذا الموسم ، ليتذيل جدول الترتيب دون رصيد.

