ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب في مخزن كرتون بالقليوبية
الخارجية الروسية: أهدافنا في أوكرانيا كما هي ولم تتغير
الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية خطوة غير مُجدية
إسبانيا: نعتزم تمويل شراء أسلحة أمريكية لصالح أوكرانيا
ميدفيدف : قرارات الرئيس الامريكي ترامب ضد روسيا بمثابة عمل حربي
حذف صورته| محمد صلاح غاضب ودوري روشن يترقب وسلوت عامل من بنها
رئيس الوزراء يفتتح مصنع أوبو لتصنيع الهواتف المحمولة
3 مليارات دولار.. كامل الوزير يبحث مع السفير الصيني توسيع الاستثمارات في النقل والصناعة
هاري كين يتفوق على ميسي ورونالدو في قائمة تاريخية
الهلال الأحمر المصري: 6 آلاف طن مساعدات إنسانية تدخل إلى غزة عبر قافلة «زاد العزة» الـ 57
بعد وفاة شاب بسبب «بلع اللسان».. كيف يحدث ذلك؟ وطرق إنقاذ المصاب؟
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 6 آلاف طن مساعدات إنسانية ضرورية إلى غزة
رياضة

بعد تصدر الأهلي الدوري.. إسلام صادق يوجه سؤالا هاما للجماهير

إسلام صادق
إسلام صادق
ميرنا محمود

طرح الإعلامي إسلام صادق سؤالا هاما لجماهير الأهلي بعد تصدر الفريق جدول ترتيب الدوري الممتاز. 

و كتب إسلام صادق عبر فيسبوك:مارأيك في تصدر الاهلي للدوري بعد فوزه على الاتحاد السكندري وهل سيستمر حتى نهاية الموسم ؟

ويستعد  الأهلي لمواجهة فريق أيجل نوار البوروندي، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وحقق فريق الأهلي الفوز  على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي أيجل نوار يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب “ستاد القاهرة الدولي”.

وحقق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب أمام أيجل نوار بنتيجة (1-0).

بهذا الفوز ارتفاع رصيد الأهلي إلى 21 نقطة في صدارة الدوري منفردا، بينما توقف رصيد الاتحاد عند 8 نقاط في المركز الـ17

الاهلي اسلام صادق تصدر الاهلي ترتيب الدوري الدوري الممتاز

