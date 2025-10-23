بعد تصدر الأهلي الدوري.. إسلام صادق يوجه سؤالا هاما للجماهير

طرح الإعلامي إسلام صادق سؤالا هاما لجماهير الأهلي بعد تصدر الفريق جدول ترتيب الدوري الممتاز.

و كتب إسلام صادق عبر فيسبوك:مارأيك في تصدر الاهلي للدوري بعد فوزه على الاتحاد السكندري وهل سيستمر حتى نهاية الموسم ؟

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أيجل نوار البوروندي، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وحقق فريق الأهلي الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي أيجل نوار يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب “ستاد القاهرة الدولي”.

وحقق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب أمام أيجل نوار بنتيجة (1-0).

بهذا الفوز ارتفاع رصيد الأهلي إلى 21 نقطة في صدارة الدوري منفردا، بينما توقف رصيد الاتحاد عند 8 نقاط في المركز الـ17