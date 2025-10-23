الأهلي يستهدف استعادة نغمة الانتصارات أمام النجمة في الدوري السعودي

يحل فريق الأهلي السعودي ضيفا ثقيلا على النجمة، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي.

وتنطلق مباراة الأهلي والنجمة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.



الأهلي ضد النجمة



ويستهدف الأهلي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله استعادة نغمة الانتصارات في دوري روشن، واقتحام المربع الذهبي "مؤقتا".

وكان الراقي سقط في فخ التعادل القاتل مع الشباب بهدف لمثله في الجولة الماضية، ليحتل المركز الثامن بتسع نقاط.

في المقابل، يتسلح النجمة بعاملي الأرض والجمهور لإنهاء سلسلة نتائجة الكارثية بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي.

وخسر النجمة أول خمس مباريات في الدوري السعودي هذا الموسم ، ليتذيل جدول الترتيب دون رصيد.