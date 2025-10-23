بايرن ميونخ يحقق رقما تاريخيا بعد سحق كلوب بروج برباعية

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني رقما تاريخيا بعد فوزه على كلوب بروج البلجيكي برباعية نظيفة، أمس الأربعاء، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب شبكة "أوبتا"، أصبح بايرن ميونخ هو أول نادٍ في تاريخ الدوري الألماني يبدأ موسمه بـ 12فوز في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

وأضافت أن ميلان الإيطالي هو الفريق الوحيد الذي حقق سلسلة انتصارات أطول في بداية موسم 1992-93 (13 فوز).



أهداف بايرن ميونخ وكلوب بروج

بدأ الفريق البافاري المباراة بقوة هجومية كبيرة، حيث افتتح لينارت كارل التسجيل مبكرًا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف النجم الإنجليزي هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 14، ثم وسّع لويس دياز الفارق بهدف ثالث في الدقيقة 34، واختتم نيكولاس جاكسون الرباعية في الدقيقة 79، ليؤكد تفوق بايرن الكامل على مجريات اللقاء.