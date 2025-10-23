قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مي فاروق: مهرجان الموسيقى العربية يحيي التراث الفني.. ونسخة هذا العام مميزة لأنها تحمل اسم كوكب الشرق
هل توقعات الأرصاد ينطبق عليها مقولة كذب المنجمون؟.. المفتي يجيب
بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر
12 تنبيه عاجل من الإدارات التعليمية للمدارس لضمان انتظام الدراسة
ترامب يؤكد دعمه لخفض التصعيد النووي ويصف مبادرة بوتين بـ«الجيدة والمناسبة»
للمرة الثانية عشرة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في إنهاء الإغلاق الحكومي
بسبب الشبورة.. غلق الطريق الصحراوي بمحافظة الاسكندرية
من أصابته مصيبة.. علي جمعة يوصيه بـ13 كلمة تجعل عوضه مذهلا
دار الإفتاء توضح حكم الزكاة في الطحالب والأشينيات المزروعة بالماء
من التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية.. مصر تكتب فصلًا جديدًا في علاقاتها مع أوروبا
10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية
انخفضت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق
رياضة

التصنيف الدولي لتنس الطاولة .. تعرف على مراكز المصريين

عمر عصر
عمر عصر
محمد السعيد

أصدر الاتحاد الدولي لتنس الطاولة التصنيف الشهري الجديد لشهر أكتوبر، والذي شهد استمرار تألق اللاعبين المصريين على الساحة العالمية، بعد أن واصل عدد منهم تقدمهم في الترتيب الدولي، محققين مراكز متميزة تؤكد تطور اللعبة في مصر خلال السنوات الأخيرة.

في منافسات الرجال، جاء عمر عصر في صدارة اللاعبين المصريين بعدما احتل المركز الحادي والثلاثين عالميًا برصيد 930 نقطة، ليواصل تأكيد مكانته بين نخبة لاعبي العالم.

واحتل يوسف عبد العزيز المركز الحادي والخمسين برصيد 560 نقطة، فيما جاء محمد البيلي في المركز الـ128 برصيد 189 نقطة، وتبعه محمود أشرف حلمي في المركز الـ153 برصيد 132 نقطة.

كما تواجد بدر مصطفى في المركز الـ176 عالميًا برصيد 96 نقطة، بينما جاء خالد عصر في المركز الـ352، وتلاه علي غلاب في المركز الـ356.

أما على صعيد السيدات، فقد واصلت النجمة المصرية هنا جودة تألقها العالمي وحافظت على صدارتها عربياً وإفريقياً بعدما جاءت في المركز الثاني والعشرين عالميًا برصيد 1110 نقاط، لتؤكد مكانتها كواحدة من أبرز لاعبات اللعبة على مستوى العالم.

وجاءت دينا مشرف في المركز الحادي والأربعين برصيد 575 نقطة، بينما حلت مريم الهضيبي في المركز الثالث والثمانين برصيد 284 نقطة، تلتها مروة الهضيبي في المركز الـ112 برصيد 198 نقطة.

واحتلت يسرا حلمي المركز الـ137، ثم فريدة بدوي في المركز الـ179، وآلاء يحيى في المركز الـ248، وهند فتحي في المركز الـ271 عالميًا.

وعلى صعيد البطولات، واصل المنتخب المصري هيمنته الإفريقية بعد أن حقق إنجازًا تاريخيا غير مسبوق منذ 21 عامًا، حيث اكتسح ذهبيات بطولة إفريقيا لتنس الطاولة التي أقيمت في تونس خلال الفترة من 12 حتى 19 أكتوبر الجاري.

ونجح الأبطال المصريون في حصد جميع الميداليات الذهبية في مختلف المنافسات، محققين إنجازا شاملاً هو الأول منذ عام 2004.

فقد توج عمر عصر بذهبية فردي الرجال، بينما فازت هنا جودة بذهبية فردي السيدات، وحقق الثنائي محمد البيلي ويوسف عبد العزيز ذهبية زوجي الرجال، فيما نالت هنا جودة ودينا مشرف ذهبية زوجي السيدات.

كما فاز يوسف عبد العزيز ومريم الهضيبي بذهبية الزوجي المختلط، إلى جانب تتويج فريقي الرجال والسيدات بذهبيتي الفرق، ليؤكد المنتخب المصري سيطرته الكاملة على القارة الإفريقية ويواصل مسيرة النجاحات في مختلف المستويات.

