الفاو: فخورون بالتعاون مع مصر

قال عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد الممثل الإقليمى لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، إننا نقدم الشكر لمصر على ما تقوم به بخصوص الزراعة والتعاون المشتركة مع منظمة الفاو.

وأضاف خلال المؤتمر السنوى لممثلى المكاتب الاقليمية والقطرية لمنظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” بأحد فنادق العاصمة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن استضافة مصر بهذا الحدث دليل على مكانت مصر.

الفاو فخورة بالتعاون مع مصر

وأشار إلى أن الفاو فخورة بالتعاون مع مصر، ومستمرة في تعزيز الأمن الغذائي، على المدى الطويل، واننا نجدد الشكر لمصر على ما تقوم به من أجل مستقبل غذئي أفضل للجميع.