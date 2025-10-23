قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي يعتمد الحزمة الـ19 من العقوبات على روسيا
شكاوى من كثرة التقييمات الأسبوعية والواجبات والاختبارات الشهرية بالمدارس.. ومطالب بتخفيفها
بعد تصدر الأهلي الدوري.. إسلام صادق يوجه سؤالا هاما للجماهير
تراجع أسعار الذهب لليوم الثاني.. وهذه قيمة عيار 21.. فيديو
20 دبلوماسيًا يتوجهون إلى شمال رام الله للاطلاع على اعتداءات المستوطنين
الراحمون يرحمهم الله..الحماية المدنية بالمحلة تنقذ قطتين عالقتين داخل يافطة إعلانية
روبيو: تحركات الكنيست بشأن الضفة تهدد اتفاق السلام في غزة
حالة الطقس.. «صباح البلد» يستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم
هل تتراجع أسعار السلع في مصر؟.. شعبة المواد الغذائية تزف بشرى سارة للمواطنين
هل هناك إصابات بفيروس كورونا بين المواطنين؟ المصل واللقاح توضح
بحضور آلاف السائحين..فرق مهرجان أسوان تحتفل بظاهرة تعامد الشمس في معبد أبو سمبل
ترامب يغضب بوتين.. أمربكا تفرض عقوبات على روسيا
موعد مباراة الأهلي وايجل نوار في دوري أبطال أفريقيا

ياسمين تيسير

يستعد  الأهلي لمواجهة فريق أيجل نوار البوروندي، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وحقق فريق الأهلي الفوز  على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي أيجل نوار يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب “ستاد القاهرة الدولي” 

وحقق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب أمام أيجل نوار بنتيجة (1-0).

بهذا الفوز ارتفاع رصيد الأهلي إلى 21 نقطة في صدارة الدوري منفردا، بينما توقف رصيد الاتحاد عند 8 نقاط في المركز الـ17

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

بشير التابعي يعترف: زيزو أفضل لاعب في الأهلي

هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الدواجن تعاود الانخفاض مجددا

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

شقيقة برادو الصغرى.. عودة تويوتا لاند كروزر ‏FJ‎ كموديل 2026

هل انتهى عصر تسخين محرك السيارة.. دراسة تكشف الحقيقة

لكزس NX 2026.. فخامة يابانية بتقنيات خفية ورفاهية متجددة

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

