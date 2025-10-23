الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

افتتح اللواء أح أحمد مهدى سرحان قائد الجيش الثالث الميدانى مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد الإنتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته بما يتماشى مع الأهمية التاريخية للموقع ، وذلك بحضور اللواء أح طارق حامد الشاذلي محافظ السويس وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ورئيس جامعة الجلالة وعدد من شيوخ وعواقل سيناء والإعلاميين.

وتضمنت أعمال التطوير رفع كفاءة الموقع بالكامل من أعمال ترميم للدشم الخرسانية والتحصينات العسكرية التى أنشأها العدو وذلك للحفاظ على طبيعة الموقع العسكرية وإنشاء مسارات آمنة ومجهزة للزوار ، فضلاً عن تطوير البنية التحتية والمرافق الخدمية بالموقع وتنفيذ عدد من الجداريات وذلك بالتعاون مع قسم التربية الفنية بكلية التربية جامعة السويس .

وخلال مراسم الإفتتاح ألقى قائد الجيش الثالث الميدانى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون مع مختلف أجهزة الدولة المصرية لتنفيذ الخطة الشاملة لتنمية سيناء فى مختلف المجالات لتكون وجهة عالمية للسياحة تسرد للزائرين أمجاد وبطولات سطرها رجال القوات المسلحة البواسل لتبقى راية الوطن عالية خفاقة .

كما ألقى محافظ السويس كلمة قدم خلالها الشكر للقوات المسلحة على جهودها فى حماية الوطن ، فضلاً عن دورها فى دعم مؤسسات الدولة المدنية والمشاركة فى خطط التنمية الشاملة ، مشيراً إلى القيمة التاريخية لهذا المزار كأحد أبرز الشواهد على بطولات القوات المسلحة فى حرب أكتوبر المجيدة .

يأتي ذلك بالتزامن مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة.