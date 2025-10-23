وزير الخارجية الإسرائيلي: ملتزمون بالعمل من أجل إنجاح خطة ترامب رغم الصعوبات

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أنهم ملتزمون بالعمل من أجل إنجاح خطة الرئيس الأمريكي دونال ترامب رغم الصعوبات .



وقال ساعر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الألبانية إليسا سبيروبالي، حسبما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية،اليوم الخميس: إنهم ملتزمون بخطة ترامب للسلام ، مضيفا أنه لن يتم الموافقة على التعاون مع أونروا.



ولفت أيضا إلى ضرورة أن تكون غزة منزوعة السلاح .



وأعرب ساعر عن شكره لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على زيارته لإسرائيل هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن بلاده تتطلع لاستقبال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في وقت لاحق اليوم .