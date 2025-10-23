الدردير يثير غضب جماهير الأهلي:نعيش ونرمي وغيرنا لسه بيلم من استعمالنا

أثار الإعلامي عمرو الدردير غضب جماهير الاهلي بنشر صورة لنجمي الزمالك السابقين و الاهلي حاليا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و نشر الدرديري صورة للاعبي أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي و علق كاتبا:عارف لما تبقى معاك حاجة وتستعملها لحد ما تخلص وبعدين ترميها لغيرك وهو فاكرها لسه جديدة؟

بالضبط كده اللي حصل مع الاتنين دول.



و تابع :إحنا نعيش ونرمي، وغيرنا لسه بيلم من استعمالنا.



وكانت قد شهدت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري تألقا لافتا من نجم القلعة الحمراء أحمد مصطفى “زيزو”، الذي خطف الأنظار بأدائه المتكامل بعدما ساهم بشكل مباشر في انتصار فريقه بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

الأهلي يعتلي القمة بثنائية في مرمى الاتحاد

استعاد الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بعد أن رفع رصيده إلى 21 نقطة من 10 مباريات، عقب فوزه على الاتحاد السكندري، الذي تجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز السابع عشر.