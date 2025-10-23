مصر تكثف اتصالاتها مع الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة

كشفت مصادر للقاهرة الإخبارية، عن أن مصر تكثف اتصالاتها مع الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق السلام العادل في المنطقة، وأن مباحثات القاهرة للفصائل الفلسطينية للتوافق الفلسطيني للمرحلة الثانية من خطة ترامب.



وأفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" في القدس، دانا أبو شمسية، أن إسرائيل تشهد زيارات أمريكية متتالية في الأيام الأخيرة، في سياق تعزيز التعاون بين الجانبين. هذه الزيارات، التي وصفت بأنها "جسر هوائي" من اللقاءات الثنائية، بدأت بزيارة كبار المسؤولين الأمريكيين مثل ويتكوف وكوشنر، لتتوالى بعدها زيارات أخرى، أبرزها زيارة جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي التقى كبار المسؤولين الإسرائيليين في القدس وتل أبيب.

الهدف من زيارة فانس

جاءت زيارة فانس في إطار دعم صفقة التبادل بين إسرائيل والفلسطينيين، حيث يحرص المسؤول الأمريكي على ضمان استكمال الصفقة وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية. كما يركز على التمهيد للمرحلة الثانية من الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وهو الملف الذي يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرقلته.