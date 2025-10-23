اكتشاف نادر في الفضاء.. قمر ثاني مؤقت للأرض يظهر في مدارها

في اكتشاف فلكي مثير، أعلن علماء الفلك عن رصد كويكب صغير يُعرف باسم 2025 PN7، يدور في مدار قريب من الأرض بطريقة فريدة تجعله يبدو وكأنه قمر ثانٍ لكوكبنا.

ورغم أن البعض وصفه بـ"القمر الصغير"، فإن العلماء يؤكدون أنه شبه قمر، وليس قمرا طبيعيا كالذي نعرفه.

الكويكب الجديد يبلغ قطره نحو 19 مترا، وقد تم رصده لأول مرة في أغسطس 2025 بواسطة تلسكوب متطور في هاواي.

وتشير التقديرات إلى أنه سيبقى في مدار قريب من الأرض حتى عام 2083، قبل أن يبتعد تدريجيًا نحو الفضاء العميق.

كيف يتحرك "شبه القمر" حول الأرض؟

يوضح الخبراء أن شبه القمر ليس تابعا مباشرا للأرض، بل يدور حول الشمس في مدار يشبه مدار كوكبنا من حيث السرعة والمسافة، مما يخلق وهما بصريا يجعله يبدو وكأنه يدور حول الأرض.

ويكمل هذا الكويكب دورته حول الشمس في نفس الوقت تقريبا الذي تكمل فيه الأرض سنتها، فيرسم شكلا مداريا مميزا أشبه بـ رقم ثمانية كما يرى من كوكبنا.



ما الفرق بين القمر الحقيقي وشبه القمر؟

على عكس القمر الطبيعي الذي تبقيه جاذبية الأرض في مدار دائم حولها، فإن "شبه القمر" مرتبط بالأرض ارتباطا مؤقتا وضعيفا.

فبينما تؤثر جاذبية كوكبنا عليه، إلا أنه يحتفظ بحرية الحركة، ما يجعله يبقى في الجوار لعقود أو حتى قرون، ثم ينفصل تدريجيًا إلى الفضاء.

ويؤكد العلماء أن الكويكب 2025 PN7 لا يشكل أي تهديد للأرض، إذ يبتعد عنها بملايين الكيلومترات، ولا يقترب من غلافها الجوي أو مدار القمر الحقيقي.

أهمية الاكتشاف مختبر طبيعي في الفضاء

يعد الكويكب 2025 PN7 فرصة علمية نادرة لدراسة ديناميكيات المدارات المشتركة بين الكواكب والأجرام الصغيرة.

إذ تُتيح هذه الظواهر للعلماء فهم كيفية تفاعل الجاذبية بين الأجرام السماوية في المراحل الأولى من تشكل النظام الشمسي.

ويرى الباحثون أن مثل هذه المدارات تشكل مختبرات كونية طبيعية، تساعد في دراسة الاستقرار المداري وتأثير الإشعاع الشمسي على الأجسام الصغيرة.

كما يمكن أن تصبح هذه الكويكبات أهدافا مثالية للبعثات الفضائية المستقبلية نظرًا لقربها من الأرض وسهولة الوصول إليها باستخدام وقود أقل.