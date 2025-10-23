قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اكتشاف نادر في الفضاء.. قمر ثاني مؤقت للأرض يظهر في مدارها
ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية
وزير الخارجية الإسرائيلي: ملتزمون بالعمل من أجل إنجاح خطة ترامب رغم الصعوبات
مصر تكثف اتصالاتها مع الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة
إيقاف 50 ألف هاتف في مصر.. شعبة المحمول تكشف مفاجأة حول سداد الرسوم والضرائب
إيمان أبو الدهب: لينك لمس كل بيت مصري لأنه من أفضل أعمال الأوف سيزون
إصابة كيم كاردشيان بتمدد في الأوعية الدموية .. تفاصيل
الدردير يثير غضب جماهير الأهلي:نعيش ونرمي وغيرنا لسه بيلم من استعمالنا
الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص للاشتباه في العمل مع المخابرات الروسية
325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم
بمشاركة الأهلي والزمالك| قرار جديد من الكاف بدوري الأبطال والكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

اكتشاف نادر في الفضاء.. قمر ثاني مؤقت للأرض يظهر في مدارها

القمر
القمر
أمينة الدسوقي

في اكتشاف فلكي مثير، أعلن علماء الفلك عن رصد كويكب صغير يُعرف باسم 2025 PN7، يدور في مدار قريب من الأرض بطريقة فريدة تجعله يبدو وكأنه قمر ثانٍ لكوكبنا. 

ورغم أن البعض وصفه بـ"القمر الصغير"، فإن العلماء يؤكدون أنه شبه قمر، وليس قمرا طبيعيا كالذي نعرفه.

الكويكب الجديد يبلغ قطره نحو 19 مترا، وقد تم رصده لأول مرة في أغسطس 2025 بواسطة تلسكوب متطور في هاواي. 

وتشير التقديرات إلى أنه سيبقى في مدار قريب من الأرض حتى عام 2083، قبل أن يبتعد تدريجيًا نحو الفضاء العميق.

كيف يتحرك "شبه القمر" حول الأرض؟

يوضح الخبراء أن شبه القمر ليس تابعا مباشرا للأرض، بل يدور حول الشمس في مدار يشبه مدار كوكبنا من حيث السرعة والمسافة، مما يخلق وهما بصريا يجعله يبدو وكأنه يدور حول الأرض.

ويكمل هذا الكويكب دورته حول الشمس في نفس الوقت تقريبا الذي تكمل فيه الأرض سنتها، فيرسم شكلا مداريا مميزا أشبه بـ رقم ثمانية كما يرى من كوكبنا.


ما الفرق بين القمر الحقيقي وشبه القمر؟

على عكس القمر الطبيعي الذي تبقيه جاذبية الأرض في مدار دائم حولها، فإن "شبه القمر" مرتبط بالأرض ارتباطا مؤقتا وضعيفا.

فبينما تؤثر جاذبية كوكبنا عليه، إلا أنه يحتفظ بحرية الحركة، ما يجعله يبقى في الجوار لعقود أو حتى قرون، ثم ينفصل تدريجيًا إلى الفضاء.

ويؤكد العلماء أن الكويكب 2025 PN7 لا يشكل أي تهديد للأرض، إذ يبتعد عنها بملايين الكيلومترات، ولا يقترب من غلافها الجوي أو مدار القمر الحقيقي.

أهمية الاكتشاف مختبر طبيعي في الفضاء

يعد الكويكب 2025 PN7 فرصة علمية نادرة لدراسة ديناميكيات المدارات المشتركة بين الكواكب والأجرام الصغيرة. 

إذ تُتيح هذه الظواهر للعلماء فهم كيفية تفاعل الجاذبية بين الأجرام السماوية في المراحل الأولى من تشكل النظام الشمسي.

ويرى الباحثون أن مثل هذه المدارات تشكل مختبرات كونية طبيعية، تساعد في دراسة الاستقرار المداري وتأثير الإشعاع الشمسي على الأجسام الصغيرة. 

كما يمكن أن تصبح هذه الكويكبات أهدافا مثالية للبعثات الفضائية المستقبلية نظرًا لقربها من الأرض وسهولة الوصول إليها باستخدام وقود أقل.

اكتشاف فلكي مثير علماء الفلك 2025 PN7 القمر الصغير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

الذهب

325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

جامعة طنطا

إقبال كثيف من الطلاب الدوليين للتعرف على كليات وبرامج جامعة طنطا

محافظة الشرقية

مكتبة مصر العامة تنظم يوما ترفيهيا لـ60 طفلا من ذوي الهمم

واجهة المنزل قبل وبعد انهيارها

هدم واجهة منزل أثرية بجنوب الأقصر.. وتحرك سريع من الآثار

بالصور

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد