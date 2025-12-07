سارق يعتدي على صاحب موتوسيكل بقطر خلال محاولة سرقة في سوهاج

شهدت منطقة نجع أبو شجرة بدائرة قسم شرطة ثانِ سوهاج واقعة تعدٍ خطيرة، بعدما اعتدى أحد اللصوص على صاحب موتوسيكل بسلاح أبيض "قطر"، خلال محاولة السرقة التي فاجأت المجني عليه أثناء خروجه من منزله.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما فوجئ علي ناصر عبدالله، والذي يقيم بدائرة القسم، أثناء نزوله من منزله، بشخص مجهول يحاول فك الموتوسيكل الخاص به تمهيدًا لسرقته، فنشبت بينهما مشاجرة حاول خلالها علي منع الجاني من الهروب.

وعلى إثر ذلك، قام المتهم بالاعتداء عليه باستخدام سلاح أبيض "قطر"، مُحدثًا به إصابات متفرقة بالوجه والرأس والرقبة، قبل أن يلوذ بالفرار، وأكد المجني عليه في بث مباشر عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أنه أصيب بجروح قطعية ناتجة عن طعنات وضربات متعددة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته مستقرة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية المتهم وضبطه، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.