رئيسا وزراء بريطانيا وهولندا: الدعم الدولي لأوكرانيا يجب أن يستمر
مشروعات إعادة الأحياء.. وزير الإسكان يكشف حقيقة بيع منطقة وسط البلد
رئيسة وزراء إيطاليا تتعهد بمساعدات طارئة لأوكرانيا
وزير الأوقاف يحيل مخالفات جديدة للتحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة
النقل تدرس مد مترو الإسكندرية حتى الكيلو 21 وبرج العرب | تفاصيل
وزير الإسكان يكشف مفاجآت مهمة لجماهير الزمالك بشأن أرض النادي
مصر ورومانيا تبحثان الاستعداد للاحتفال بمرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية
الأردن: إعادة تشكيل مجلس أوقاف القدس برئاسة الخطيب التميمي
انطلاق المعسكر المغلق لمنتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا 2025
بيلاروسيا: ليتوانيا تتلاعب بالطائرات المسيرة للحصول على أموال أوروبية
يوسف الحسيني يقوم بتجربة حية لها.. رئيس مصنع قادر يكشف تفاصيل سيارة ميني بورش الكهربائية
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل من البيت.. الرابط والخطوات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

سارق يعتدي على صاحب موتوسيكل بقطر خلال محاولة سرقة في سوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت منطقة نجع أبو شجرة بدائرة قسم شرطة ثانِ سوهاج واقعة تعدٍ خطيرة، بعدما اعتدى أحد اللصوص على صاحب موتوسيكل بسلاح أبيض "قطر"، خلال محاولة السرقة التي فاجأت المجني عليه أثناء خروجه من منزله.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما فوجئ علي ناصر عبدالله، والذي يقيم بدائرة القسم، أثناء نزوله من منزله، بشخص مجهول يحاول فك الموتوسيكل الخاص به تمهيدًا لسرقته، فنشبت بينهما مشاجرة حاول خلالها علي منع الجاني من الهروب.

وعلى إثر ذلك، قام المتهم بالاعتداء عليه باستخدام سلاح أبيض "قطر"، مُحدثًا به إصابات متفرقة بالوجه والرأس والرقبة، قبل أن يلوذ بالفرار، وأكد المجني عليه في بث مباشر عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أنه أصيب بجروح قطعية ناتجة عن طعنات وضربات متعددة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته مستقرة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية المتهم وضبطه، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.

