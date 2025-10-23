قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

شيماء مجدي

انخفضت أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق والبورصة بشكل ملحوظ ، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار المحروقات خلال الأيام القليلة الماضية،  مما كان من المتوقع ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة تتراوح من 10 ل 20% ، ولكن ماحدث عكس ذلك ، حيث انخفض سعرها .

ومن جانبه، أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الدواجن في الأسواق المصرية تشهد استقرارًا ملحوظًا رغم قرار رفع أسعار الوقود الأخير الذي لن يكون له آثار مباشرة على أسعار الفراخ.

وأوضح أن القطاع أصبح أكثر توازنًا بفضل جهود الدولة في دعم الإنتاج المحلي وتوفير الأعلاف بأسعار ملائمة منذ أكثر من عام.
 

توازن الأسعار 

وأشاد بالدور الفعال الذي تقوم به وزارة الزراعة والدولة بأجهزتها المختلفة في ضبط الأسواق وتنظيم سلاسل الإنتاج، مؤكدًا أن الاستقرار الحالي يعكس نجاح السياسات الحكومية في ضمان تدفق مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء عن المربين، والحفاظ على توازن الأسعار للمستهلكين.

أسعار الدواجن  اليوم 

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 62 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 65 جنيها ، أى انخفضت 3 جنيهات وتصل  للمستهلك بسعر 76 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 58 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 70 جنيها.
 
كما انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 98 جنيه بعدما كان سعرها 102 جنيهات أمس وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهًا.

بينما انخفضت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 114 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  125 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه 

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  220 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 70 ل 80  جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها وسعر زوج الحمام 170 جنيهًا.
 

أسعار البيض اليوم 

وارتفعت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 140 جملة لتصل للمستهلك بسعر 155 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 130 جنيهات.

كما ارتفعت  سعر كرتونة البيض الأبيض 135 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.

 

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الدواجن اليوم أسعار المحروقات الفراخ أسعار الفراخ البانيه كيلو البانيه البيض

