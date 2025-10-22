قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلهام شاهين عن اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة: في ناس عايزين يخلقوا لنا غلط ومش لاقيين
الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا
مطار الخرطوم يعلن عودة النشاط الجوي بعد إغلاق دام عامين ونصف
العمل: صرف 3 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة
إنشاء محطة عملاقة لتحويل 2000 طن قمامة يوميا إلى 62 ميجاوات كهرباء بالقليوبية
تطورات جديدة بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه
نائب وزير الصحة يبحث جاهزية المنشآت الطبية بشمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين
شيخ الأزهر لشباب مجلس الكنائس العالمي: الأمل معقود عليكم في مواجهة الحروب العبثية
الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر
وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية مخصصة لقارة أفريقيا
مفيش زيادة في أسعار السلع.. رسائل هامة من رئيس الحكومة عقب زيادات البنزين الأخيرة
رئيس الوزراء: الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد اليوم

دواجن - أرشيفية
دواجن - أرشيفية
منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم، الأربعاء 22 أكتوبر 2025، حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار الدواجن والبيض، بالتزامن مع تزايد حركة الإقبال من المواطنين على الشراء استعدادًا لعطلة نهاية الأسبوع، حيث يحرص الأهالي على توفير احتياجات أسرهم من المواد الغذائية الأساسية.

أسعار الدواجن اليوم في الوادي الجديد

وفقًا للأسعار المتداولة داخل الأسواق والمنافذ الحكومية، سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 75 و80 جنيهًا، بينما بلغ سعر الفراخ الساسو نحو 85 جنيهًا للكيلوجرام، في حين استقرت الفراخ البلدي عند 125 جنيهًا للكيلو، مع وفرة كبيرة في المعروض وجودة عالية للمنتجات المحلية.

أسعار البيض اليوم

شهدت أسعار البيض استقرارًا نسبيًا كذلك، حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض 155 جنيهًا، والبيض الأحمر 165 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البيض البلدي حول 170 جنيهًا للكرتونة، وسط إقبال واضح من المستهلكين لشراء احتياجاتهم اليومية.

ويأتي هذا الاستقرار نتيجة توسع مشروعات الإنتاج الداجني داخل المحافظة خلال السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في زيادة حجم المعروض وتقليل الاعتماد على النقل من المحافظات المجاورة. 

كما أسهمت المزارع الحديثة المنتشرة في مراكز الخارجة والداخلة والبلدات الزراعية في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأكد عدد من التجار أن المناخ الصحراوي النقي لمحافظة الوادي الجديد ساعد في تحسين جودة اللحوم البيضاء والبيض المنتج محليًا، مشيرين إلى أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بتطوير قطاع الدواجن والثروة الحيوانية من خلال دعم الأعلاف، وتوفير التحصينات البيطرية، ومساندة صغار المربين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة متابعة الأسواق بشكل يومي لضمان ثبات الأسعار ومنع أي محاولات للمغالاة أو الاحتكار، فيما تعكس مؤشرات السوق الحالية نجاح جهود الدولة في تحقيق وفرة الإنتاج واستقرار الأسعار بما يخفف العبء عن كاهل المواطنين ويدعم الأمن الغذائي بالمحافظة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد دواجن اسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

ميدو

رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

شوبير

تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا

ترشيحاتنا

افتتاح احدث خطوط انتاج

كامل الوزير يفتتح أحدث خطوط إنتاج المكملات الغذائية باستثمارات 200 مليون جنيه

الرقابة المالية

الرقابة المالية تلزم أمناء الحفظ بالتأكد من وجود حسابات بنكية لدى عملائها

ذهب

آي صاغة: تصحيح حاد في أسعار الذهب والفضة بعد تسعة أسابيع من الصعود التاريخي

بالصور

انفجار شاحن سيارة تسلا يثير مخاوف بشأن سلامة محولات الشحن غير المعتمدة

حادث سيارة تسلا
حادث سيارة تسلا
حادث سيارة تسلا

اكتشاف كنز من السيارات الفاخرة مخفية داخل فندق فخم مهجور

السيارات الفاخرة
السيارات الفاخرة
السيارات الفاخرة

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة.. تساعد على منع تجلط الدم بشكل آمن

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة
أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة
أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة

محافظ الشرقية: أنهاء طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجي في أسرع وقت

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد