أسعار الدواجن اليوم 22 أكتوبر 2025 في الأسواق

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير وعبيدة أمير، تقريرا عن أسعار الدواجن اليوم، الأربعاء 22 أكتوبر 2025.

وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار، إنها متواجدة بأحد محلات الدواجن لمعرفة الأسعار اليوم، الأربعاء.

وأكد صاحب محل الدواجن، أن أسعار الدواجن البيضاء اليوم 75 جنيها، والبلدي بـ 130 جنيها، والفراج الحشو 135، وأن كل نوع من الدواجن يكون له سعر.

ولفت إلى أن الدواجن قد توضع في الثلاجة من 6 إلى 9 أشهر، وأن التخزين السليم يحافظ على صلاحية الدواجن.

وأشار إلى أن سعر الحمام بـ 200 الأرانب بـ 150 والبط بـ 170 جنيها، وأن البانيه يسجل 180 جنيها، وكفتة الفراخ بـ 180 جنيها.