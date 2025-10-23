تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

تلقت جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية تعليمات رسمية من وزارة التربية والتعليم ، تشدد على ضرورة العمل على القضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة بين الطلاب

حيث شددت التعليمات الصادرة للمدارس ، على أهمية تطبيق الخطة العلاجية لعلاج ضعف القراءة والكتابة لدى طلاب المدارس وذلك للنهوض بمستوى الطلاب والطالبات وتنمية مهاراتهم اللغوية حتى يصلوا إلى مستوى متميز في إتقان مهارات القراءة والكتابة.

وأعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التزام الوزارة الراسخ بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة بين الطلاب، وضمان عدم تخرج أي طالب من المنظومة التعليمية دون امتلاك المهارات الأساسية في القراءة والفهم.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه في إطار خطة شاملة تمتد حتى عام 2027، وخلال أقل من عامين تعمل الوزارة على معالجة جذور المشكلة من خلال :

تطوير طرق التدريس

تدريب المعلمين

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : نعمل بخطى ثابتة على ترسيخ "القرائية"، أي تمكين كل طالب من القدرة على القراءة والفهم والتعبير بشكل سليم، بما يفتح أمامه آفاق التعلم والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

وأكد وزير التربية والتعليم ، أن اتجاه الوزارة ليس فقط لتنمية مهارات القراءة والكتابة وإنما أيضا تطوير مهارات التكنولوجيا لدى الطلاب وهو ما بدأنا فعليا في تطبيقه وتعلم البرمجة والذكاء الاصطناعي على أحدث منصة عالمية بالتعاون مع شركائنا في اليابان، فضلا عما يشهده التعليم الفني من تطوير للوصول به ليكون تعليما دوليا وليس محليا وذلك أيضا بالتعاون مع شركائنا في إيطاليا وألمانيا واليابان أيضا.



وعلى جانب آخر ، شدد الوزير على أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل داخل المدارس، ومتابعة تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة الدورية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب تساعدهم على التحصيل والتفاعل الإيجابي داخل الفصول.