الأهلي يبدأ استعدادات مواجهة العودة أمام إيجل نوار البورندي

يبدأ اليوم فريق الكرة بالنادي الاهلي الاستعداد لمواجهة العودة أمام فريق ايجل نوار البورندي المقرر لها الثامنة من مساء بعد غد، السبت، بإستاد القاهرة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التي يسعى فيها المارد الأحمر لتقديم عرض جيد وتأكيد ضمان التأهل لدور المجموعات في البطولة القارية بعدما حقق فوزاً ثميناً بهدف نظيف خلال لقاء الذهاب الذي أُقيم السبت الماضي في بورندي.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب ملف مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت أمس بإستاد القاهرة ضمن منافسة الجولة الـ11 لبطولة الدوري الممتاز وطلب المدير الفني من لاعبيه إغلاق ملف الدوري والتركيز في مواجهة بطل بورندي من أجل حسمها مُبكراً.