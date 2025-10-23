أشرف قاسم: الأهلي يعاني من أزمة دفاعية ويحتاج لمهاجم

يرى أشرف قاسم نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ما زال يعاني من أزمة دفاعية واضحة لم يتمكن من حلها حتى الآن، مشيرًا إلى أن الفريق يواجه نفس المشكلة منذ الموسم الماضي.

وقال أشرف قاسم خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» عبر فضائية MBC مصر 2: «مروان عطية يتحمل عبئًا كبيرًا في وسط الملعب بمفرده، وهو ما يتسبب في غياب التأمين الدفاعي الكافي على الكرات المرتدة، متوقعًا أن يسعى المدير الفني للأهلي إلى معالجة هذا الخلل خلال الفترة المقبلة».

وأضاف أن منطقة وسط الملعب هي العامل الحاسم في الحالة الدفاعية والهجومية لأي فريق، موضحًا أن الأهلي يعتمد بشكل أساسي على اللعب من الأطراف.

وختم تصريحاته بالتأكيد على أن اعتماد الأهلي على ثنائي في وسط الملعب هو قرار فني يعود إلى رؤية المدرب، لكنه شدد على أن الفريق في حاجة إلى مهاجم يمتلك قدرات مشابهة للمهاجم وسام أبوعلى، مؤكدًا أن اللاعب جراديشار أقرب في أدائه إلى دور اللاعب رقم 10 وليس المهاجم الصريح.