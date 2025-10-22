بسبب الهتاف.. الزمالك يتقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي عقب لقاء الاتحاد السكندري

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير تقدم نادي الزمالك بشكوى ضد جماهير الأهلي عقب لقاء الإتحاد السكندري.

وكتب الدردير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"الزمالك يتقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي عقب لقاء الإتحاد السكندري بسبب هتاف "الزمالك اعلن افلاسه".

حقق النادي الأهلي الفوز على منافسه الاتحاد السكندري بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري.

وتقدم الأهلي بالهدف الأول عن طريق تسديدة قوية لـ أشرف بن شرقي بعد كرة عرضية مميزة من زيزو في الدقيقة 15 من عمر المباراة.

وأضاف زيزو الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء حصل عليها بعد لمسة يد على لاعب الاتحاد السكندري في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وقلص الاتحاد السكندري الفارق بهدف في الدقيقة 65 من عمر المباراة بعد ضرب مصيدة التسلل للأحمر بتمريرة مميزة فيفور أكيم وصلت لـ أبوبكر ليادي الذي مررها بالعرض لفادي فريد وسجل الهدف.