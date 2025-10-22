قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتحي سند: كان من الأفضل أن يتقدم نبيه باستقالته منذ العودة من تشيلي
تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء
أحمد عاطف آدم يكتب: طفل الإسماعيلية والبرمجة النفسية
قيادي بحماة الوطن: كلمة الرئيس السيسي بقمة بروكسل جسدت قوة مصر وريادتها الإقليمية
خالد الغندور يهاجم مدرب الزمالك بسبب الأهلي
شرط للحصول على التراخيص.. محافظ البحر الأحمر: إلزام المنشآت السياحية بإنشاء محطات تحلية خاصة|فيديو
شقق وزارة الإسكان 2025 .. الأسعار والخطوات والتفاصيل الكاملة للحجز
النبراوي يدعم هيثم الحريري وأسرة محمد أسامة قتيل المنوفية.. شوف عمل إيه؟
دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق محدود بمخلفات أعلى سطح عقار في شبرا الخيمة
محافظ البحر الأحمر: رأس غارب تنتج 75% من بترول مصر.. والمثلث الذهبي مستقبل التعدين|فيديو
خالد طلعت: زيزو يتفوق على شيكابالا في المساهمة بالأهداف في الدوري المصري
رياضة

أحمد دويدار ينتقد صفقة محمد بن رمضان: “لا تستحق كل هذه الضجة”

عمرو السولية وبن رمضان
عمرو السولية وبن رمضان
يارا أمين

أثار أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، جدلًا واسعًا بعد تعليقه على أداء التونسي محمد بن رمضان، لاعب النادي الأهلي، مؤكدًا أن الصفقة لا تستحق كل الضجة المثارة حولها.

وكتب دويدار عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “عمرو السولية أفضل من محمد بن رمضان بكتير جدًا، وعبدالله السعيد صاحب الأربعين سنة أفضل منه، أعتقد الصفقة لا تستحق هذه الضجة!".

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري 
 

حقق النادي الأهلي الفوز على منافسه الاتحاد السكندري بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري.

وتقدم الأهلي بالهدف الأول عن طريق تسديدة قوية لـ أشرف بن شرقي بعد كرة عرضية مميزة من زيزو في الدقيقة 15 من عمر المباراة.

وأضاف زيزو الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء حصل عليها بعد لمسة يد على لاعب الاتحاد السكندري في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وقلص الاتحاد السكندري الفارق بهدف في الدقيقة 65 من عمر المباراة بعد ضرب مصيدة التسلل للأحمر بتمريرة مميزة فيفور أكيم وصلت لـ أبوبكر ليادي الذي مررها بالعرض لفادي فريد وسجل الهدف.

وتعرض أحمد نبيل كوكا للطرد في الربع ساعة الأخيرة من المباراة اثر تدخل قوي على مهاجم الاتحاد مما صعب مهمة الأهلي في الدقائق الأخيرة.

بهذه النتيجة يحتل النادي الأهلي المركز الأول “ مؤقتا ” برصيد 21 نقطة ، بينما يتواجد نادي الاتحاد السكندري في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.

أحمد دويدار الزمالك محمد بن رمضان الأهلي عمرو السولية الاتحاد السكندري

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

شوبير

تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

رانيا يوسف وزوجها احمد جمال

فرق السن بينا سنتين فقط.. رانيا يوسف تتحدث عن كواليس تعارفها على زوجها

انتصار

«انتصار» تعلن عن طرح جزء جديد من مسلسل «راجل وست ستات»

عصام السقا

"عصام السقا" يحقق حلم طفلة تعاني من السرطان .. تفاصيل

غدا.. انطلاق البرنامج المهني وعرضا "غزة أيها الفرح" وصلح"

مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف

ضبط 585 شيكارة سماد مدعم داخل مخزن غير مرخص بأبو حماد

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

التفاصيل الكاملة لندوة الممثل التركي قان أورغانجي أوغلو في مهرجان الجونة

قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو

أخبار السيارات| نصائح لتقليل استهلاك البنزين في سيارتك.. وكيا تطلق معطر برائحة البنزين للسيارات الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

سر بدلة وزير الخارجية

أبويا حوشلي تمنها.. بدر عبد العاطي يكشف قصة بدلة أوروبا

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

