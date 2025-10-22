إبراهيم سعيد يسخر من أداء محمد علي بن رمضان "تحس إنه مطبق"

أثار اللاعب السابق إبراهيم سعيد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليقه الساخر على أداء التونسي محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي، في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري.

وكتب سعيد عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك منشورًا: “محمد علي بن رمضان تحس إنه واحد بقاله 3 أيام مطبق ونزل على الماتش".



سجل الاتحاد السكندري الهدف الأول أمام الأهلي في المباراة المقامة حاليا على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري.

وقلص الاتحاد السكندري الفارق بهدف أول لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف لصالح المارد الأحمر.

وجاء هدف الاتحاد السكندري في الدقيقة 65 من عمر المباراة بعد ضرب مصيدة التسلل للأحمر بتمريرة مميزة فيفور أكيم وصلت لـ أبوبكر ليادي الذي مررها بالعرض لفادي فريد وسجل الهدف.

فيما سجل زيزو الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء حصل عليها بعد لمسة يد على لاعب الاتحاد السكندري في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وجاء هدف الاهلي الأول عن طريق تسديدة قوية لـ أشرف بن شرقي بعد كرة عرضية مميزة من زيزو في الدقيقة 15 من عمر المباراة.