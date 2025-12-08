وزيرة التضامن تكرم قطاعي التركات الشاغرة والعقارات والشؤون القانونية ببنك ناصر

كرمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي العاملين بقطاعي التركات الشاغرة والعقارات والشؤون القانونية ببنك ناصر الاجتماعي، نظرا لتميز أدائهم خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور أسامة السيد نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.

والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي المكرمين بالقطاعين، وهم علاء كيوان رئيس قطاع التركات الشاغرة والعقارات، مصطفى الصواف رئيس قطاع الشئون القانونية، أحمد سعد الصغير مدير عام الإدارة العامة للعقارات، داليا عبدالله رياض مدير بالإدارة العامة للعقارات، أحمد رجب همام مدير إدارة بقطاع التركات الشاغرة، سامي الصياد مدير عام القضايا وتنفيذ الأحكام، فاطمة رضا مدير إدارة القضايا، أشرف رشدي مدير إدارة التنفيذ، حيث قامت بتسليمهم شهادات تقدير نظير تميزهم وتفانيهم في العمل.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذا التقليد سيتم تنفيذه شهريا لكافة القطاعات المتميزة ببنك ناصر الاجتماعي، وجاءت البداية بهذين القطاعين، وسيتوالى تكريم المميزين في إطار التقييم المؤسسي لكافة قطاعات بنك ناصر الاجتماعي.

ومن جانبهم أعرب العاملون بقطاعي التركات الشاغرة والعقارات والشؤون القانونية عن تقديرهم لوزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة البنك لحرصها على تكريمهم وأن يكونوا أول القطاعات المكرمة في بنك ناصر الاجتماعي، خاصة أن الفترة الماضية شهدت نجاحهم في بيع عناصر عقارية آلت للبنك عن تركات شاغرة بقيمة تجاوزت النصف مليار جنيه، وكذلك نجحوا خلال العام الحالي في إزالة تعد عن بعض ممتلكات البنك من التركات الشاغرة بقيمة تجاوزت المليار جنيه، مؤكدين أنهم لن يدخروا جهدا خلال الفترة المقبلة وسيواصلون العمل للحفاظ على حقوق بنك ناصر الاجتماعي.