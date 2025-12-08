قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل إنشاء مصنع اللقاحات متعدد المراحل بالتعاون مع صندوق الاستثمار الأوروبي
نشاط للرياح وانخفاض الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس
تقارير إنجليزية | رغم التوتر مع سلوت .. ليفربول يؤكد: صلاح ليس للبيع
محمد صلاح يحدد موعد حسم مصيره مع ليفربول.. ماذا سيفعل الفرعون؟
رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع الغذائية والمنتجات الزراعية في الأسواق
تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة تضرب الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ
التصويت في موسكو .. المصريون يشاركون بانتخابات الدوائر الملغاة
المرحلة الثانية من خطة ترامب .. وترتيبات دولية جديدة لإدارة غزة بانتظار الحسم | وخبير يوضح
جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟
محمد صلاح خارج مباراة ليفربول أمام الإنتر في دوري أبطال أوروبا
شيخ الأزهر: العقل الإسلامي في أبهى تجلياته يحتفظ لأوزبكستان بأعلى درجات التقدير
مسؤول إسرائيلي يحذر: حماس تتعافى بعد الحرب والمعركة القادمة قد تكون أشد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رينارد : لدي ذكريات سيئة مع منتخب المغرب في المونديال

السعودية
السعودية
عبدالله هشام

أكد هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية صعوبة المباراة أمام منتخب المغرب المقرر إقامتها اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة كأس العرب.

وقال هيرفي خلال المؤتمر الصحفي : لدينا اليـوم مباراة قـوية ومهمة ضـد رديف المنتخـب المغربي تركيبتـهم قوية جداً ويمـكن اعتبارها أصعـب مباراة لنـا في هذه المسـابقة رغم أنـهم يشاركون بالفـريق الرديف فقـط، إلا أنني أعـرف هذا المنتـخب جيداً، وأعـرف قدراته، لذلك يجـب أن نكـون في قمة التركـيز.

وأضاف :  لي ذكريات لا تُـنسى مع هذا المنتخـب فمونديال 2018 وكـان ممكن نوصـلو لنصف النـهائي لولا الظلم التحكـيمي اللي تعـرضنا له.

يواجه مساء اليوم الإثنين منتخب المغرب نظيره السعودي على ملعب لوسيل في ختام الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس العرب بقطر 2025.

يدخل منتخب السعودية اللقاء متصدرًا للمجموعة الثالثة بينما يحتل منتخب المغرب المركز الثاني ضمن منافسات بطولة كأس العرب بقطر 2025.


 موعد مباراة المغرب والسعودية 


تنطلق أحداث المباراة بين منتخب المغرب الثاني ومنتخب السعودية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة علي أن يتم بث المباراة على بي ان سبورت المفتوحة وإم بي سي مصر.
 

السعودية منتخب السعودية رينارد فيرفي رينارد المغرب

جثة فتاة

اختراق الهواتف

