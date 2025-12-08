رينارد : لدي ذكريات سيئة مع منتخب المغرب في المونديال

أكد هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية صعوبة المباراة أمام منتخب المغرب المقرر إقامتها اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة كأس العرب.

وقال هيرفي خلال المؤتمر الصحفي : لدينا اليـوم مباراة قـوية ومهمة ضـد رديف المنتخـب المغربي تركيبتـهم قوية جداً ويمـكن اعتبارها أصعـب مباراة لنـا في هذه المسـابقة رغم أنـهم يشاركون بالفـريق الرديف فقـط، إلا أنني أعـرف هذا المنتـخب جيداً، وأعـرف قدراته، لذلك يجـب أن نكـون في قمة التركـيز.

وأضاف : لي ذكريات لا تُـنسى مع هذا المنتخـب فمونديال 2018 وكـان ممكن نوصـلو لنصف النـهائي لولا الظلم التحكـيمي اللي تعـرضنا له.

يواجه مساء اليوم الإثنين منتخب المغرب نظيره السعودي على ملعب لوسيل في ختام الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس العرب بقطر 2025.

يدخل منتخب السعودية اللقاء متصدرًا للمجموعة الثالثة بينما يحتل منتخب المغرب المركز الثاني ضمن منافسات بطولة كأس العرب بقطر 2025.



موعد مباراة المغرب والسعودية



تنطلق أحداث المباراة بين منتخب المغرب الثاني ومنتخب السعودية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة علي أن يتم بث المباراة على بي ان سبورت المفتوحة وإم بي سي مصر.

