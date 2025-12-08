قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الأهلي يفاوض سوون الكوري لضم مهاجمه ووكليه ينفي| إيه الحكاية

بابلو الصباغ
بابلو الصباغ
يسري غازي

بات النادي الأهلي على مشارف إتمام صفقة الكولومبي من أصل سوري بابلو الصباغ لاعب نادي سوون الكوري الجنوبي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

ويرغب الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في تدعيم هجوم المارد الأحمر فى ظل مشاركة القلعة الحمراء فى البطولات المحلية والقارية ونظيرتها الدولية.

جاءت رغبة الدانماركي ييس توروب فى ضم الكولومبي بابلو الصباغ لاعب نادي سوون الكوري الجنوبي نظرا لتراجع مستوي أداء ثنائي الهجوم السلوفيني نيتس جراديشارد ومحمد شريف.

من جانبه نفي كريستوفر وكيل الكولومبي من أصل سوري بابلو الصباغ في تصريحات صحفية ما تردد حول اقتراب المارد الأحمر من حسم الصفقة: هذا الأمر غير صحيح.. الأهلي لم يتم الاتفاق على أي شئ.
 

برنامج الأهلي فى كأس عاصمة مصر
وضع الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي برنامج الإعداد لمواجهة انبي المقرر لها الخميس المقبل في الجولة الأولي من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

يخوض الفريق الأحمر تدريباته بشكل يومي في ملاعب قطاع ناشئين بمدينة نصر في غياب مجموعة اللاعبين الدوليين المنضمين لمعسكر المنتخب الأول وكذلك الموجودين في المنتخب الثاني الذي يشارك في بطولة كأس العرب وكذلك المحترفين .

يضع ييس توروب برنامج يتضمن المران اليومي مع تصعيد مجموعة من قطاع الناشئين بهدف مشاركتهم في بطولة كأس عاصمة مصر.

الأهلي سوون الكوري بابلو الصباغ جراديشارد محمد شريف توروب

