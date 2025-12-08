مصدر: مفاوضات بين البنك الأهلي والزمالك لاستعارة سيف جعفر

شهدت الساعات الماضية جلسة تفاوض خاصة جمعت مسؤولين من نادي البنك الأهلي مع سيف جعفر لاعب الزمالك، من أجل الاتفاق على استعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة المقرر انطلاقها في يناير.

وكشف مصدر خاص لـ"صدى البلد" أن اللاعب أبدى ترحيبًا كبيرًا بالانتقال إلى البنك الأهلي بحثًا عن فرصة للمشاركة بشكل أساسي في المباريات، خاصة في ظل القيادة الفنية للمدرب أيمن الرمادي الذي يسعى لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة في وسط الملعب.

أرقام سيف جعفر مع الزمالك هذا الموسم

شارك لاعب وسط الزمالك البالغ من العمر 25 عامًا في 8 مباريات خلال الموسم الجاري في مختلف البطولات، تمكن خلالها من تسجيل هدف واحد.

البنك الأهلي يستعد لمواجهة بيراميدز

ويواصل الفريق الأول لنادي البنك الأهلي استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز الثلاثاء المقبل على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من كأس عاصمة مصر.

أرقام البنك الأهلي في الدوري

ويحتل البنك الأهلي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة من 13 مباراة، حقق خلالها الفوز في 3 مباريات، والتعادل في 8 لقاءات، فيما خسر مباراتين فقط وسجل الفريق 12 هدفًا فيما استقبل 7 أهداف.