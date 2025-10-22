الأهلي يعلق على أول لقاء للمدرب الجديد مع جماهيره أمام الاتحاد السكندري

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة للمدرب الجديد للفريق الأول لكرة القدم، ييس توروب، وعلق عليه قائلًا: “اللقاء الأول مع جماهيرنا”، في إشارة إلى المواجهة التي ستجمع الأهلي بالاتحاد السكندري.

ويُعدّ هذا اللقاء هو الظهور الأول للمدرب الجديد أمام جماهير القلعة الحمراء منذ توليه القيادة الفنية للفريق.

تقدم النادي الأهلي على منافسة الاتحاد السكندري بهدف دون رد في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات بطولة الدوري.

وجاء هدف الأهلي عن طريق تسديدة قوية لـ أشرف بن شرقي بعد كرة عرضية مميزة من زيزو في الدقيقة 15 من عمر المباراة.

وحاول الأهلي هز شباك الاتحاد في اكثر من مناسبة لكن دون استغلال للفرص وأبرزها كانت تسديدة تريزيجيه التي اصطدمت بالعارضة

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: نيتس جراديشار.