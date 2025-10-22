قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المفوضية الأوروبية: مصر تصدر لأوروبا 3 أضعاف ما تصدره أمريكا والصين والهند
زيزو يسجل الهدف الثاني للأهلي أمام الاتحاد في الدوري
رسالة للعالم.. أحمد موسى يعلق على حضور الجالية المصرية لاستقبال الرئيس السيسي
في حال فشل المفاوضات.. الاتحاد الأوروبي يعد حزمة إجراءات تجارية ضد الصين
رئيس الوزراء: الحكومة مهدت لقرار تحريك أسعار الوقود منذ عام
شوط أول - الأهلي يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف بن شرقي
المحافظ يتفقد مرسى عبارة غرب أسوان الخدمي ويوجه بإحكام السيطرة عليه
تعرف على القصة الكاملة لحادث طلاب جامعة بنها بطريق أبو سمبل.. صور
محافظ أسوان يزور طلاب جامعة بنها المصابين فى حادث طريق أبوسمبل.. ويُحيل واقعةالحادث للتحقيق|صور
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
مصرع عاملين إثر سقوطهما داخل مصعد كهربائي بشركة خاصة في طنطا
إسبانيا ترفض النظر في الدعوى المقدمة ضد نتنياهو بشأن السفينة مادلين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

الأهلي يعلق على أول لقاء للمدرب الجديد مع جماهيره أمام الاتحاد السكندري

ييس توروب
ييس توروب
يارا أمين

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة للمدرب الجديد للفريق الأول لكرة القدم،  ييس توروب، وعلق عليه قائلًا: “اللقاء الأول مع جماهيرنا”، في إشارة إلى المواجهة التي ستجمع الأهلي بالاتحاد السكندري.

ويُعدّ هذا اللقاء هو الظهور الأول للمدرب الجديد أمام جماهير القلعة الحمراء منذ توليه القيادة الفنية للفريق.

تقدم النادي الأهلي على منافسة الاتحاد السكندري بهدف دون رد في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات بطولة الدوري.

وجاء هدف الأهلي عن طريق تسديدة قوية لـ أشرف بن شرقي بعد كرة عرضية مميزة من زيزو في الدقيقة 15 من عمر المباراة.

وحاول الأهلي هز شباك الاتحاد في اكثر من مناسبة لكن دون استغلال للفرص وأبرزها كانت تسديدة تريزيجيه التي اصطدمت بالعارضة

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: نيتس جراديشار.

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

بعد ظهور إصابات بين طلاب المنوفية.. كل ما يهمك عن مرض الجديري المائي

بعد ظهور إصابات بين طلاب المنوفية.. أهم المعلومات عن مرض الجديري المائي

مذنب

ظاهرة فلكية نادرة تقترب من الأرض.. مشهد سماوي مميز| ما القصة؟

الأقمار الصناعية

درع الفضاء.. ابتكار يحصن الأقمار الصناعية من أخطار الحطام المداري| ما القصة؟

أخبار السيارات| نصائح لتقليل استهلاك البنزين في سيارتك.. وكيا تطلق معطر برائحة البنزين للسيارات الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

شيري تطلق تحدي السلامة القصوى باختبار التصادم الجانبي على سيارة TIGGO9‎‏ ‏

شيري
شيري
شيري

بعد حصولها على ذهبية العالم.. محافظ الشرقية يكرم بطلة رفع الأثقال ريحاب رضوان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انفجار شاحن سيارة تسلا يثير مخاوف بشأن سلامة محولات الشحن غير المعتمدة

حادث سيارة تسلا
حادث سيارة تسلا
حادث سيارة تسلا

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد