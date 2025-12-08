قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل إنشاء مصنع اللقاحات متعدد المراحل بالتعاون مع صندوق الاستثمار الأوروبي
نشاط للرياح وانخفاض الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس
تقارير إنجليزية | رغم التوتر مع سلوت .. ليفربول يؤكد: صلاح ليس للبيع
محمد صلاح يحدد موعد حسم مصيره مع ليفربول.. ماذا سيفعل الفرعون؟
رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع الغذائية والمنتجات الزراعية في الأسواق
تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة تضرب الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ
التصويت في موسكو .. المصريون يشاركون بانتخابات الدوائر الملغاة
المرحلة الثانية من خطة ترامب .. وترتيبات دولية جديدة لإدارة غزة بانتظار الحسم | وخبير يوضح
جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟
محمد صلاح خارج مباراة ليفربول أمام الإنتر في دوري أبطال أوروبا
شيخ الأزهر: العقل الإسلامي في أبهى تجلياته يحتفظ لأوزبكستان بأعلى درجات التقدير
مسؤول إسرائيلي يحذر: حماس تتعافى بعد الحرب والمعركة القادمة قد تكون أشد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

احذر.. الحبس والغرامة عقوبة الدخول على مواقع إلكترونية محظورة

أميرة خلف

حذر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من جرائم الدخول للمواقع الإلكترونية المحظورة، وفرض القانون عقوبات مشددة على مخالفي أحكام هذا القانون باعتبار أن هذا يعد تهديدًا لأمن المعلومات.


في هذا الصدد، نص القانون على أن يعاقب بالحبس والغرامة بحق كل من يتعمد اختراق أو الوصول إلى مواقع أو نظم معلوماتية تم حجبها بقرار رسمي.

حيث نصت المادة 14 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

وذلك بهدف الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المواقع الإلكترونية المحظورة اختراق عقوبة حبس غرامة

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

الدولار

رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فتاة - أرشيفية

سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا

محمد صلاح

تصاعد أزمة صلاح في ليفربول.. واستبعاده من مواجهتي إنتر وبرايتون يلوح في الأفق

علي السعيد

استقالة علي السعيد من تدريب الكرة النسائية بالزمالك

الهام شاهين وبليله

فنانة شاملة .. إلهام شاهين توجه رسالة إلى لبلبة

محمد صلاح

هل يتجه للدوري السعودي في ميركاتو الشتاء .. أحمد جلال يثير الجدل بشأن محمد صلاح

بالصور

لقطات من اليوم الأول لتصوير «على قد الحب» بطولة نيللى كريم وشريف سلامة

طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص

جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟

محافظ الشرقية يشارك في فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لجامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا OUST

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

