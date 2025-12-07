عالم أزهري: البشعة جريمة كبيرة ومرفوضة شرعا

أكد الدكتور مصطفى الهلباوي، احد علماء الأزهر الشريف، أن استخدام البشعة أمر خاطئ وخارج عن نطاق الشرع والعقل، مشيرا إلى ان "البشعة" جريمة كبيرة ومرفوضة شرعًا

وقال مصطفى الهلباوي، خلال لقاء له لبرنامج "الخلاصة"، عبر فضائية "المحور"، ان الدين الإسلامي قائم على القرأن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وهي لا بد أن تكون منهاج للمسلمين، وعدم التوجه نحو الأمور المرفوضة شرعا.

وتابع أحد علماء الأزهر، أن الشريعة الإسلامية ترفع من قدر الإنسان، وكرامته، ولكن "البشعة"، تعمل على الإذلال، لذا فهي مرفوضة تماما.

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البشعة إحدى الطرق القديمة التي تُستخدم للكشف عن الصدق أو الكذب.

وأوضح “ فخر ” في إجابته عن سؤال : هل البشعة حرام أم حلال ؟، أن هذه الطريقة تعتمد على تسخين قطعة حديد على النار حتى تصبح شديدة الحرارة، ثم يُطلب من الشخص المشتبه في كذبه أن يلعقها، فإذا لم يُصَب بأذى، يُفترض أنه صادق، وإذا أصابته حروق، يُفترض أنه كاذب.