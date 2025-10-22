إبراهيم سعيد يهاجم مدافعي الأهلي: هيبقى موسم كارثي

هاجم إبراهيم سعيد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق مدافعي النادي الأهلي بعد الشكل الذي ظهر عليه خط الدفاع خلال مباراة الاتحاد السكندري والهدف الذي سكن شباك الفريق.



وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الشخصي على منصة إكس منتقدا مدافعي الأهلي: "كوارث دفاعية في النادي الأهلي مستمرة!".

وأوضح إبراهيم: "لما بقول ياسين مرعي مدافع قليل، وكوكا أسوأ لاعب، بيتزعل مني، وياسر إبراهيم محتاج فردة تقيلة معاه".

وختم :"لازم أشرف داري وبيكهام يمشوا، ولازم تجيب اتنين مدافعين ليهم خبرات لأن بالشكل ده هيبقي موسم كارثي دفاعيًا للنادي الأهلي".



حقق النادي الأهلي الفوز على منافسه الاتحاد السكندري بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري.

وتقدم الأهلي بالهدف الأول عن طريق تسديدة قوية لـ أشرف بن شرقي بعد كرة عرضية مميزة من زيزو في الدقيقة 15 من عمر المباراة.

وأضاف زيزو الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء حصل عليها بعد لمسة يد على لاعب الاتحاد السكندري في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وقلص الاتحاد السكندري الفارق بهدف في الدقيقة 65 من عمر المباراة بعد ضرب مصيدة التسلل للأحمر بتمريرة مميزة فيفور أكيم وصلت لـ أبوبكر ليادي الذي مررها بالعرض لفادي فريد وسجل الهدف.