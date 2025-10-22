رانيا يوسف: كنت عارفة إن السوشيال ميديا هتهاجمني بعد زواجي

أكدت الفنانة رانيا يوسف، أنها لم تخطط لزواجها خاصة وكانت تربطها علاقة صداقة بالمخرج أحمد جمال منذ عام 2009 وبعدها 2018 في مسلسل الآنسة فرح.

وقالت رانيا يوسف، خلال لقاء لها لبرنامج “صبايا الخير”، عبر فضائية “النهار”: "أكدت لزوجي قبل عقد الزفاف بأنه سيتم مهاجمتنا على السوشيال ميديا، معلقة “أنا في الأول كنت بزعل من التطاول ولكن الأن لا اتطرق لها وأنا اتعودت على كدة وكل يكون ليه رأيه أيا كان”.

وتابع المخرج أحمد جمال أنا لا أرد على التعليقات التي كانت موجودة بعد زواجي من رانيا يوسف، ولكن في حضوري المهرجانات مع وجتي يكون لدي مخاوف من الحضور الكبير

وأعلنت الفنانة رانيا يوسف زواجها من المخرج المنفذ أحمد جمال، وذلك بعد أن ظهرا سويًا في فرح نجل الفنان بيومي فؤاد.