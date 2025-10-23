حبس والد المتهم وصاحب محل هواتف في واقعة طفل الإسماعيلية.. تفاصيل

قال محمد حسين الجبلاوي، محامي ضحية طفل الإسماعيلية، إن النيابة العامة قررت حبس والد المتهم في جريمة طفل الإسماعيلية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد توجيه تهمة التستر على الجريمة وإخفاء الجثمان لحين التأكد من مدى مشاركته في الواقعة.



وأوضح «الجبلاوي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل المذاع عبر قناة صدى البلد2، أن النيابة جددت حبس صاحب محل هواتف محمولة بنفس المدة، بعد أن تبين أنه اشترى هاتف الطفل المسروق من الجاني، والذي اعتبر دليلًا رئيسيا ساعد في كشف تفاصيل الجريمة.



وأكد أن هذه التطورات تمثل «منعطفًا جديدًا» في سير القضية، مشيرًا إلى أن الأدلة المادية، وعلى رأسها الهاتف، ساهمت في تتبع الجاني وتحديد المتورطين المحتملين في محاولة إخفاء آثار الجريمة.



