ميدو جابر يخضع لفحوصات طبية بعد إصابته في مباراة المصري وسموحة

يخضع ميدو جابر نجم خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، غدا الخميس، لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية وذلك لتحديد مدى الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفريق اليوم أمام سموحة.

و أعلن النادي المصري في بيان له أنه تبين من الفحص المبدئي أنها كدمة قوية للغاية في الركبة اليسرى حيث ستوضح الأشعة والفحوصات عما إذا كانت هناك تداعيات لتلك الكدمة التي تسببت في خروج اللاعب مصابا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع لمباراة المصري وسموحة التي جرت اليوم على استاد السويس الجديد وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة المصري البورسعيدي ضد سموحة والتي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، على أرض ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، دوري نايل 2025-2026.