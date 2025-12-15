محافظ الأقصر يتفقد المرحلة الثانية من إسكان الطود الاجتماعي استعدادًا للتسليم خلال الاحتفالات بعيد الأقصر القومي

في إطار الاحتفالات بعيد الأقصر القومي، والذي يوافق 9 ديسمبر من كل عام، وعلى هامش اكتمال فرحة أبناء محافظة الأقصر بتسليم المرحلة الثانية من إسكان الطود الاجتماعي، قام عبد المطلب عماره بتفقد عمارات المرحلة الثانية من المشروع بمدينة الطود، للاطمئنان على جاهزيتها قبل التسليم الرسمي للحاجزين.

رافق محافظ الأقصر خلال الجولة كل من عبد الله عاشور سكرتير عام محافظة الأقصر، وأحمد حسن رئيس مركز ومدينة الطود، والمهندس حسني منصور رئيس قطاع الصعيد والبحر الأحمر بشركة وادي النيل، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق، والمهندسة ميري روحي، وهدية ثابت مدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل.

وخلال التفقد، وجّه محافظ الأقصر بسرعة الاهتمام بكافة المرافق، والتأكد من جاهزيتها الكاملة من مياه وكهرباء، تمهيدًا لتسليم شقق المرحلة الثانية للحاجزين في احتفالية كبرى تليق بالمناسبة.

كما شدد محافظ الأقصر على ضرورة طلاء أعمدة الإنارة، ووجه بطرح المحلات التجارية المجاورة لمساكن الطود، بما يسهم في إنشاء مجتمع عمراني متكامل يخدم السكان ويوفر احتياجاتهم اليومية.