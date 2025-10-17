قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

انطلاق أعمال عمومية النادي المصري

محمد الغزاوى

انطلقت صباح اليوم الجمعة  أعمال الجمعية العمومية للنادي المصري وكذلك الاجتماع الخاص بإبداء الرأي في تعديلات لائحة النظام الأساسي  والتي تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

تأتى الجمعية العمومية تحت إشراف اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية والمكونة من  المستشار محمد مدحت حافظ ، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية و المستشار محمد حسن نور الدين، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وكذلك اللجنة المشكلة من مديرية الشباب والرياضة  ببورسعيد تحت إشراف  محمد عبد العزيز  مدير  عام الشباب والرياضة و خالد النحلة وكيل المديرية للرياضة  أسامة نجم مدير الشئون القانونية  محمود المر مدير الحوكمة بالاضافة الي محمد جمال أبو المعاطي  مدير الهيئات .


 ومن المقرر أن يتم التصويت على إعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للنادي خلال الفترة من 2024/7/1 وحتى 2025/6/30 ، وكذلك التصويت على مقترحات تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للنادي.

