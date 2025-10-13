تواصلت أعمال تطوير و رفع كفاءة منطقتى "السلام الجديد والتصنيع " بحى الضواحي،فى محافظة بورسعيد وذلك تحت إشراف " جهاز تعمير سيناء منطقة تعمير بورسعيد" تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، بتكثيف جهود الأجهزة التنفيذية لسرعة الانتهاء من مشروعات الارتقاء بالبنية التحتية بعدد من المناطق السكنية بمحافظة بورسعيد

وشملت أعمال التطوير إنشاء بالوعات الأمطار و إحلال وتجديد مواسير الصرف الصحي الشاملة بمنطقتي السلام الجديد والتصنيع، حيث تجرى الأعمال على قدم وساق وفقا للإطار الزمنى الموضوع لخطة التطوير التى تشهدها منطقة السلام الجديد و التصنيع بالضواحى

استمرار أعمال التطوير الشاملة بمنطقتي "السلام الجديد والتصنيع " بضواحي بورسعيد

وتبدأ أعمال تطوير السلام الجديد والتصنيع من شارع غندر لشارع أسوان و حتى شارع رأفت جبر بمنطقة السلام الجديد، هذا وقد تم وضع طبقة الأسفلت النهائية ودهان الأرصفة وتركيب الانترلوك وتخصيص أماكن انتظار السيارات و تطوير المسطحات الخضراء _ المسطح الأخضر المطل على شارع أسوان واستغلال الأرض الفضاء المجاورة لها وتحويلها مكان انتظار للسيارات للتيسير على أهالى المنطقة مع استمرار أعمال بالوعات الامطار و استمرار تغيير نوازل الصرف بالعمارات و تغيير البلدورات والأرصفة وإزالة الأسفلت المتهالك ورفع كفاءة شبكة الكهرباء، فضلٱ عن رفع كفاءة المسطحات الخضراء والحدائق واضفاء المظهر الحضارى والجمالي للمنطقة