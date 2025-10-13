قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قمة شرم الشيخ للسلام| ترامب يغادر مصر بعد توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة
سفير باكستان بالقاهرة يشكر السيسي وترامب: هذا اليوم سيذكر في التاريخ للأبد
قمة شرم الشيخ للسلام تؤكد دعم اتفاق إنهاء الحرب في غزة وتكريس مسار التسوية السياسية
ترامب: الجيش المصري أحد أقوى الجيوش في العالم
الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح والمهندس محسن صلاح في عزاء شقيقة المهندس إبراهيم محلب| صور
أبو هميلة: قمة شرم الشيخ تؤكد دور مصر كمنبر للحوار والسلام العالمي
ترامب يدعو الشركات الأمريكية لتعزيز وتكثيف تواجدها واستثماراتها في مصر
ترامب: إعادة إعمار غزة ستكون أسهل جزء
إعلام النواب: تصريحات ترامب عن انخفاض معدل الجريمة بمصر تشجيع ودعاية مباشر للسياحة
ترامب: اتفاق شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة تاريخي.. وأشكر الرئيس السيسي على جهوده
الرئيس السيسي يشيد بالدور الأمريكي لوقف حرب غزة.. ويؤكد: "خطة ترامب" تتطلب شخصيات استثنائية لتنفيذها
استمرار أعمال التطوير الشاملة بمنطقتي "السلام الجديد والتصنيع" بضواحي بورسعيد

تواصلت أعمال تطوير و رفع كفاءة منطقتى "السلام الجديد والتصنيع " بحى الضواحي،فى محافظة بورسعيد وذلك تحت إشراف " جهاز تعمير سيناء منطقة تعمير بورسعيد"  تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، بتكثيف جهود الأجهزة التنفيذية لسرعة الانتهاء من مشروعات الارتقاء بالبنية التحتية بعدد من المناطق السكنية بمحافظة بورسعيد

وشملت أعمال التطوير إنشاء بالوعات الأمطار و إحلال وتجديد مواسير الصرف الصحي الشاملة بمنطقتي السلام الجديد والتصنيع، حيث تجرى الأعمال على قدم وساق وفقا للإطار الزمنى الموضوع لخطة التطوير التى تشهدها منطقة السلام الجديد و التصنيع بالضواحى

وتبدأ أعمال تطوير السلام الجديد والتصنيع من شارع غندر لشارع أسوان و حتى شارع رأفت جبر بمنطقة السلام الجديد، هذا وقد تم وضع طبقة الأسفلت النهائية ودهان الأرصفة وتركيب الانترلوك وتخصيص أماكن انتظار   السيارات و تطوير المسطحات الخضراء _ المسطح الأخضر المطل على شارع أسوان واستغلال الأرض الفضاء المجاورة لها وتحويلها مكان انتظار للسيارات للتيسير على أهالى المنطقة مع استمرار أعمال بالوعات الامطار و استمرار تغيير نوازل الصرف بالعمارات و تغيير البلدورات والأرصفة وإزالة الأسفلت المتهالك ورفع كفاءة شبكة الكهرباء، فضلٱ عن رفع كفاءة المسطحات الخضراء والحدائق  واضفاء المظهر الحضارى والجمالي للمنطقة

