قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملحقش يفرح.. اللحظات الأخيرة في حياة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
أحمد موسي: 300 وسيلة إعلامية دولية تتولى تغطية قمة السلام في شرم الشيخ
"قلادة النيل" الأرفع.. قائمة الشرف التي انضم إليها ترامب بأمر من الرئيس السيسي
أحمد موسى : ترامب اختار القاهرة لتوقيع اتفاقية السلام تأكيدا لدور مصر والرئيس السيسي
الإحتلال يطلق النار على الفلسطينيين قرب سجن عوفر ويصيب شابا في فخذه
تفوق على العظماء.. محمد صلاح يرسخ مكانته بين أساطير الكرة الإنجليزية والإفريقية
أحمد موسي: ترامب يزور مصر لأول مرة.. و23 دولة تشارك فى قمة شرم الشيخ للسلام
شوبير يكشف فرمان من ييس توروب قبل مواجهة إيجل نوار في دوري الأبطال
بدء تحرك حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
الاتحاد الدولي للصناعات الدوائية يشيد بالتجربة المصرية في الصحة الوقائية ويصفها بـ«النموذج المشرق»
إجراء عاجل من مخابرات الاحتلال بشأن عائلات الأسرى المقدسيين المفرج عنهم
الاتحاد الأوروبي سيستأنف المراقبة في معبر رفح بين غزة ومصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

للأسبوع الثالث.. بورسعيد تواصل حملات إزالة الإشغالات والتعديات بشارع الحميدي

حملات متواصلة لإعادة الانضباط بالحميدى
حملات متواصلة لإعادة الانضباط بالحميدى
محمد الغزاوى

تواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد  تنفيذ الحملات المكبرة بشارع الحميدي بنطاق حي العرب والمناخ لمتابعة أعمال ازالة المخالفات.وذلك للأسبوع الثالث على التوالي .تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، بمواصلة الجهود الميدانية لإزالة كافة أشكال الإشغالات والتعديات من الشوارع الحيوية بالمحافظة، وفرض الانضباط وتحسين المظهر الحضاري،

حملات متواصلة لإعادة الانضباط بالحميدى 

وجاءت الحملة بمشاركة اللواء إسلام الصياد، مساعد مدير أمن بورسعيد، والعميد شادي محروس، قائد شرطة المرافق، والمهندس وليد الدعدع، رئيس حي العرب، والأستاذ محمد فواز، رئيس حي المناخ، وبمشاركة جهاز الإنقاذ والطوارئ وبالتنسيق الكامل مع شرطة المرافق.

واستهدفت الحملة إزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة والفروشات العشوائية والتعديات على حرم الطريق العام بشارع الحميدي والممرات الجانبية المتفرعة منه بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المشاة والمركبات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد اللواء إسلام الصياد ورؤساء الأحياء خلال متابعتهم الميدانية لأعمال الحملة علي أن الأجهزة التنفيذية والأمنية مستمرة في تنفيذ حملات يومية مكبرة بشارع الحميدي لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى تنفيذًا توجيهات محافظ مؤكدين أن الهدف الأساسي هو إعادة الانضباط للشارع وتحقيق بيئة آمنة وحضارية تليق بأبناء بورسعيد.

وشدد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، على أهمية الاستمرار في هذه الحملات بشكل متواصل واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة ضد أي مخالفات أو تعديات ،مؤكدا أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة المحافظة لتحسين جودة الخدمات وإعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية بشوارع بورسعيد.

بورسعيد الحميدى أمن بورسعيد العرب المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

أرشيفية

تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ترشيحاتنا

كلية اللغة العربية بأسيوط تعقد المجلس الطلابي الأول للاستماع إلى الطلاب

كلية اللغة العربية بأسيوط تعقد المجلس الطلابي الأول للاستماع إلى الطلاب وتلبية متطلباتهم

كلية الشريعة والقانون بطنطا تحتفل بانتصارات أكتوبر وتستقبل طلابها الجدد

كلية الشريعة والقانون بطنطا تحتفل بانتصارات أكتوبر وتستقبل طلابها الجدد

مؤشر مرصد الأزهر لتحليل جرائم التنظيمات الإرهابية وجهود مكافحتها في وسط إفريقيا

مؤشر مرصد الأزهر لتحليل جرائم التنظيمات الإرهابية وجهود مكافحتها في وسط إفريقيا خلال سبتمبر 2025

بالصور

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

فيراري
فيراري
فيراري

طريقة ذكية لفتح أبواب تسلا حال تعطلها أو نفاد البطارية

سيارات تسلا
سيارات تسلا
سيارات تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد