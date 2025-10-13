للأسبوع الثالث.. بورسعيد تواصل حملات إزالة الإشغالات والتعديات بشارع الحميدي

تواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد تنفيذ الحملات المكبرة بشارع الحميدي بنطاق حي العرب والمناخ لمتابعة أعمال ازالة المخالفات.وذلك للأسبوع الثالث على التوالي .تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، بمواصلة الجهود الميدانية لإزالة كافة أشكال الإشغالات والتعديات من الشوارع الحيوية بالمحافظة، وفرض الانضباط وتحسين المظهر الحضاري،

حملات متواصلة لإعادة الانضباط بالحميدى

وجاءت الحملة بمشاركة اللواء إسلام الصياد، مساعد مدير أمن بورسعيد، والعميد شادي محروس، قائد شرطة المرافق، والمهندس وليد الدعدع، رئيس حي العرب، والأستاذ محمد فواز، رئيس حي المناخ، وبمشاركة جهاز الإنقاذ والطوارئ وبالتنسيق الكامل مع شرطة المرافق.

واستهدفت الحملة إزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة والفروشات العشوائية والتعديات على حرم الطريق العام بشارع الحميدي والممرات الجانبية المتفرعة منه بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المشاة والمركبات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد اللواء إسلام الصياد ورؤساء الأحياء خلال متابعتهم الميدانية لأعمال الحملة علي أن الأجهزة التنفيذية والأمنية مستمرة في تنفيذ حملات يومية مكبرة بشارع الحميدي لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى تنفيذًا توجيهات محافظ مؤكدين أن الهدف الأساسي هو إعادة الانضباط للشارع وتحقيق بيئة آمنة وحضارية تليق بأبناء بورسعيد.

وشدد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، على أهمية الاستمرار في هذه الحملات بشكل متواصل واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة ضد أي مخالفات أو تعديات ،مؤكدا أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة المحافظة لتحسين جودة الخدمات وإعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية بشوارع بورسعيد.