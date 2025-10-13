طبيب الجهاز الهضمي يكشف عن مشروب يومي يذيب دهون الكبد

سلط طبيب الجهاز الهضمي في فورتيس الضوء على نهج غذائي بسيط للمساعدة في تقليل دهون الكبد، وهو مساهم شائع في مرض الكبد الدهني. دكتور. يوصي شوبهام فاتسيا بتناول 3 إلى 4 أكواب يوميا من مشروب صحي معين، غني بمضادات الأكسدة والمركبات التي تدعم وظائف الكبد.

لإذابة الدهون من الكبد، فإن المادة الوحيدة التي تعمل هي القهوة السوداء، وفقا لطبيب الجهاز الهضمي فورتيس الدكتور شوبهام فاتسيا. "القهوة السوداء ليست مجرد طقوس صباحية؛ إنها دواء لكبدك." بدون الحليب والسكر، يصبح واحدا من المشروبات الطبيعية النادرة التي ثبت أنها تذوب دهون الكبد وتحمي من الضرر على المدى الطويل،".

شرح الدكتور فاتسيا كيف تعمل القهوة السوداء على الكبد، وقال إنه من المهم عدم إضافة أي حليب أو سكر لتأثير إيجابي على الكبد.وأضاف: "شرب حوالي ثلاثة إلى أربعة أكواب يوميا يمكن أن يساعد في إذابة دهون الكبد". "لذلك، القهوة هي حامي جيد جدا لكبدك."

كيف تساعد القهوة في الكبد الدهني؟

تقول الدراسات إن القهوة السوداء تقلل من دهون الكبد عن طريق تعزيز أكسدة الدهون وتعزيز البلعمة الدهنية - الانهيار الخلوي للدهون بمساعدة مركبات مثل الكافيين وحمض الكلوروجينيك. كما أنه مليء بمضادات الأكسدة التي تقلل من الالتهاب والإجهاد التأكسدي - الدوافع الرئيسية والمحفزات لمرض الكبد الدهني ويمكن أن تحمي من تندبات الكبد.

أيضا، عندما يبدأ جسمك في هضم الكافيين في القهوة، فإنه يصنع مادة كيميائية تعرف باسم الباراكسانثين، والتي تبطئ نمو الأنسجة الندبية المشاركة في التليف - مما يساعد على مكافحة سرطان الكبد وتليف الكبد المرتبط بالكحول وأمراض الكبد الدهنية غير المرتبطة بالكحول والتهاب الكبد C.

كاهويل وكافيستول، وهما مركبان أساسيان موجودان في القهوة، لهما أيضا دور فعال في مكافحة السرطان. في حين أن الأطباء ليسوا متأكدين من مدى قوة تأثيرها، يعتقد البعض أن الكميات المعتدلة من القهوة غير المحلاة يمكن أن تساعد في العمل جنبا إلى جنب مع العلاجات الرئيسية للنوع الأكثر شيوعا من سرطان الكبد.

ما هي الاعتبارات الرئيسية؟

بعض الأشياء التي تحتاج إلى الاهتمام بها أثناء شرب القهوة السوداء تشمل:

غير محلى

تصبح فوائد القهوة السوداء أكثر وضوحا إذا لم تحتوي على أي سكر أو كريمة أو حليب، لأن هذه الإضافات يمكن أن تلغي الآثار الإيجابية.

اشرب بانتظام

وفقا للدراسات، يوفر الاستهلاك المنتظم والمعتدل - حوالي ثلاثة إلى أربعة أكواب في اليوم - أكبر قدر من الفوائد.

الكافيين مقابل منزوعة الكافيين

تقدم كل من القهوة التي تحتوي على الكافيين ومنزوعة الكافيين فوائد مماثلة للكبد، حيث أن العديد من المركبات المفيدة ليست الكافيين.

ما هو مرض الكبد الدهني؟

يشمل مرض الكبد الدهني العديد من الحالات المرتبطة بالدهون في الكبد، وهو مصطلح يستخدمه الأطباء لوصف تراكم الدهون في عضو، وعادة ما يكون الكبد. يحتوي الكبد السليم عالي الأداء على كمية صغيرة من الدهون. يصبح تراكم الدهون مشكلة عندما يصل إلى أكثر من 5 في المائة من وزن الكبد.

في حين أن تراكم الدهون في معظم الحالات لا يؤدي إلى مشاكل خطيرة أو يمنع الكبد من العمل بشكل طبيعي، في بعض الحالات تتطور الحالة إلى مشاكل خطيرة في الكبد مع مراحل مثل: * التهاب الكبد

* تليف

* تليف الكبد

* هذا هو السبب في أنه من المهم جدا معرفة سبب تراكم الدهون في الكبد والحصول على العلاج. حتى لو كنت تعاني من تليف الكبد في مرحلة مبكرة، فهناك خطوات يمكنك اتخاذها لحماية الكبد من المزيد من الضرر. في بعض الحالات، يمكنك حتى عكس بعض الأضرار باتباع خطة العلاج الخاصة بمقدم الخدمة من أجلك.

