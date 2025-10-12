قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

الشهر الخامس للحامل خطوة بخطوة.. نصائح ومحظورات

الحمل
الحمل
ريهام قدري

يعتبر الشهر الخامس من الحمل من أكثر المراحل استقراراً وراحة للأم، حيث تبدأ البطن في الظهور ويقل الغثيان تدريجياً.


ينصح الأطباء الحامل في هذا الشهر بتناول وجبات غذائية متوازنة غنية بالحديد والكالسيوم، وشرب كميات كافية من الماء.
كما يجب ممارسة نشاط بدني خفيف مثل المشي أو اليوغا للحامل، والابتعاد عن الأطعمة المالحة والمقلية.


ومن المحظورات رفع الأشياء الثقيلة أو الجلوس لفترات طويلة دون حركة.


يُفضل أيضاً إجراء الفحوصات الدورية للاطمئنان على صحة الجنين ونموه الطبيعي.


الاهتمام بالتغذية والراحة في هذه المرحلة يسهم بشكل كبير في مرور الحمل بأمان وسلام.

