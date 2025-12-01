يسرا المسعودي لـ صدى البلد: بدأت اتخاذ إجراءات قانونية بعد تعرضي للنصب

كشفت الفنانة التونسية يسرا المسعودي، أنها بدأت رسميًا اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجموعة أشخاص قالت إنهم احتالوا عليها خلال وجودها في الأردن للمشاركة في عمل درامي، مسلسل غبار المجد.



وأضافت لـ صدى البلد أن ما تعرضت له «لن يمر دون محاسبة».

وقالت المسعودي إنها عاشت تجربة صعبة في الأردن بعدما تعاملت مع أشخاص قدموا أنفسهم على أنهم فريق إنتاج لمسلسل، قبل أن تكتشف وفق قولها ، أنهم «لا يمتّون للمهنية أو العمل المحترم بأي صلة».

وأضافت أنها عملت لمدة 23 يومًا دون أي مقابل مادي أو عقد رسمي أو تنظيم واضح، واصفة الأمر بأنه «إهانة لا يقبلها أي فنان يحترم نفسه».

ورغم الواقعة، شددت المسعودي في تصريحاتها على احترامها الكبير للأردن وشعبه، مؤكدة أن «تصرفات بعض الأفراد لا تمثل بلدًا محترمًا مثل الأردن».

وأضافت: «أنا عمري ما ظلمت حد، لكن عمري ما هسكت على الظلم… وقريب جدًا هتكلم بالأسماء وبالأدلة، وكل شخص شارك في اللي حصل، صغير أو كبير، مباشر أو غير مباشر هيتحاسب و هقول عن الأسماء قريباً.

وأكدت الفنانة أنها تتحرك قانونيًا لكشف الحقيقة كاملة وضمان عدم تكرار ما حدث مع أي فنان آخر، قائلة:

«الفن مش لعبة… وسمعة الفنان مش ورقة حد يقطعها وقت ما يحب».

ومن المنتظر أن تكشف يسرا المسعودي خلال الأيام المقبلة تفاصيل جديدة عن القضية وخطواتها القانونية المقبلة.