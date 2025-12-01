قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تجاوز الـ 45 ألف.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
الناتو يدرس إجراءات ردع جديدة ردا على التصعيد الروسي في الأجواء الأوروبية
ترامب يهاجم إدارة بايدن: يجب إخراج الأشرار من البلاد
محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني
انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر
محمد رمضان: تضارب المناصب داخل الأهلي يجعل المدير الرياضي بلا قيمة
طاهر محمد طاهر: لحظة البكاء على دكة الأهلي نقطة تحول في مسيرتي
إيران وتركيا تبحثان تعزيز التنسيق الإقليمي.. ودعوات لوحدة الموقف الإسلامي
خطوات وطريقة استخراج القيد العائلي 2025.. دليلك الشامل
من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟
الظهور الأول لأيقونة فولكس فاجن ID.Cross .. بتصميم 2026
فن وثقافة

يسرا المسعودي لـ صدى البلد: بدأت اتخاذ إجراءات قانونية بعد تعرضي للنصب

الفنانة يسرا المسعودي
الفنانة يسرا المسعودي
أوركيد سامي

كشفت الفنانة التونسية يسرا المسعودي، أنها بدأت رسميًا اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجموعة أشخاص قالت إنهم احتالوا عليها خلال وجودها في الأردن للمشاركة في عمل درامي،  مسلسل غبار  المجد.


وأضافت لـ صدى البلد أن ما تعرضت له «لن يمر دون محاسبة».

وقالت المسعودي إنها عاشت تجربة صعبة في الأردن بعدما تعاملت مع أشخاص قدموا أنفسهم على أنهم فريق إنتاج لمسلسل، قبل أن تكتشف  وفق قولها ،  أنهم «لا يمتّون للمهنية أو العمل المحترم بأي صلة».

 وأضافت أنها عملت لمدة 23 يومًا دون أي مقابل مادي أو عقد رسمي أو تنظيم واضح، واصفة الأمر بأنه «إهانة لا يقبلها أي فنان يحترم نفسه».

ورغم الواقعة، شددت المسعودي في تصريحاتها على احترامها الكبير للأردن وشعبه، مؤكدة أن «تصرفات بعض الأفراد لا تمثل بلدًا محترمًا مثل الأردن».

وأضافت: «أنا عمري ما ظلمت حد، لكن عمري ما هسكت على الظلم… وقريب جدًا هتكلم بالأسماء وبالأدلة، وكل شخص شارك في اللي حصل، صغير أو كبير، مباشر أو غير مباشر هيتحاسب و هقول عن الأسماء قريباً.

وأكدت الفنانة أنها تتحرك قانونيًا لكشف الحقيقة كاملة وضمان عدم تكرار ما حدث مع أي فنان آخر، قائلة:

 «الفن مش لعبة… وسمعة الفنان مش ورقة حد يقطعها وقت ما يحب».

ومن المنتظر أن تكشف يسرا المسعودي خلال الأيام المقبلة تفاصيل جديدة عن القضية وخطواتها القانونية المقبلة.

الطفلة جنى

التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

ماجدة أشرف ضحية زوجها

ولا مليون راجل.. ماجدة انتقمت من زوجها وسجنته بعد تسريب فيديوهاتها

زيادة الإيجار القديم

بعد انتهاء الحصر في 12 محافظة.. زيادة الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

أرشيفية

ينتظر غياب الجميع.. اعترافات مثيرة لفتاة عاشرها والدها وأنجبت ذكرا |خاص

متهم - أرشيفية

القبض على المتهم باتزاز فتاة أجنبية في القاهرة

تصادم

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي السريع بـ قها

انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر

حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر

في ليالي البرد.. طريقة عمل البطاطا المكرملة

طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا

احمي نفسك من الفيروس.. أقوى مشروبات لمواجهة البرد وكورونا

اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد

محافظ جنوب سيناء يكرم إلهام شاهين والمرشدي وصابرين ورمزي

اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

عصام صاصا

بعد الطلاق… مفاجأة تقلب الأحداث وتعيد جهاد أحمد لعصام صاصا

مباراة الاهلي والجيش الملكي

بعد أحداث مباراة الأهلي.. أول رد فعل من نادي الجيش الملكي المغربي

عمرو عبد الجليل وأدوار الشر

هسيب التمثيل.. عمرو عبد الجليل يعبر عن غضبه بسبب أدوار الشرير

المضبوطات

ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

