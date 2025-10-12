من اللوز إلى الكاجو: أفضل وقت لتناول هذه المكسرات السبعة

المكسرات هي واحدة من أفضل مصادر العناصر الغذائية، وهي خيار مثالي للاستهلاك لتناول الوجبات الخفيفة، وتقدم المكسرات مجموعة واسعة من الفوائد الصحية في حصة صغيرة فقط. توصي الإرشادات الغذائية الحديثة باستهلاك المكسرات بانتظام من أجل الصحة العامة.

ومع ذلك، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن توقيت استهلاك المكسرات قد يعزز فوائدها، يستجيب امتصاص العناصر الغذائية واستقلاب الطاقة وحتى الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء بشكل مختلف اعتمادا على وقت تناول المكسرات. لذا فإن فهم "متى تأكل أي الجوز"، يمكن أن يسخر إمكاناتهم الكاملة.

7 مكسرات شهيرة وأفضل وقت لتناولها للحصول على أحسن النتائج

لوز

أفضل وقت لتناول الطعام: الصباح

اللوز غني بفيتامين E والمغنيسيوم، اللذين يدعمان التحكم في نسبة السكر في الدم ووظائف الدماغ، قد يوفر استهلاك الوقت الصباحي طاقة مستدامة، يمكن أن يكون مضغ بعض اللوز مع الوجبات الخفيفة طريقة ممتازة لبدء اليوم.



الجوز

أفضل وقت لتناول الطعام: المساء

تشير الدراسات إلى أن أوميغا 3 والميلاتونين يعززان صحة الدماغ والنوم بشكل أفضل، والجوز مليء بهما. يمكن أن يؤدي استهلاك اللوز في المساء إلى تحسين جودة النوم ودعم الوظيفة المعرفية.

الفستق

أفضل وقت لتناول الطعام: بعد الظهر

الفستق مليء بالبروتين والألياف، تعمل هذه العناصر الغذائية على تثبيت الطاقة والحد من الرغبة الشديدة، يمكن أن يوفر تناولها في فترة ما بعد الظهر وجبة خفيفة مرضية تبقيك ممتلئا ومفعما بالحيوية حتى وجبتك التالية.



الكاجو

أفضل وقت لتناول الطعام: بعد الظهر، مع الغداء

يحتوي الكاجو على نسبة عالية من الزنك والحديد، تدعم هذه العناصر الغذائية المناعة واستقلاب الطاقة، يمكن أن يوفر تناولها في فترة ما بعد الظهر وجبة خفيفة مرضية تبقيك ممتلئا ومفعما بالحيوية حتى وجبتك التالية.



صنوبر

أفضل وقت لتناول الطعام: منتصف الصباح

وفقا للدراسات، يمكن لحمض بينولينيك قمع الشهية ودعم عملية التمثيل الغذائي للدهون، يمكن أن يساعد استهلاك صنوبر الجوز في منتصف الصباح، بعد الإفطار وقبل وقت الغداء، في السيطرة على الجوع وتعزيز الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الصنوبر غني بالمغنيسيوم، الذي يدعم وظيفة العضلات والأعصاب.



الفول السوداني

أفضل وقت لتناول الطعام: وجبة خفيفة في أي وقت

الفول السوداني هو وجبة خفيفة متعددة الاستخدامات يمكن الاستمتاع بها في أي وقت من اليوم، تشير الدراسات إلى أن الفول السوداني هو غذاء وظيفي، وهو غني بالريسفيراترول والنياسين، تدعم هذه العناصر الغذائية صحة القلب والدماغ وتوفر كمية جيدة من البروتين والدهون الصحية.

المكسرات البرازيلية

أفضل وقت لتناول الطعام: الصباح

المكسرات البرازيلية هي أغنى مصدر غذائي معروف للسيلينيوم، وهو معدن يلعب دورا رئيسيا في وظيفة الغدة الدرقية والتمثيل الغذائي والتكاثر، يضمن استهلاكها في الصباح الامتصاص الأمثل للسيلينيوم واستخدامه، بالنسبة للمكسرات البرازيلية، من المهم الحفاظ على الاستهلاك المعتدل.

تناول الطعام باعتدال

المكسرات مغذية للغاية. ومع ذلك، فهي أيضا كثيفة السعرات الحرارية، ويمكن أن يؤدي الإفراط في استهلاكها إلى الإفراط في تناول السعرات الحرارية ومشاكل صحية محتملة. يمكن أن تصبح المكسرات البرازيلية سامة إذا تم تناولها بكثرة. يمكن أن تحتوي جوزة برازيلية واحدة على ما يصل إلى 91 ميكروغرام من السيلينيوم، وهو قريب من المدخول اليومي الموصى به للبالغين. تشير الدراسات إلى أن استهلاك أكثر من 4-5 مكسرات برازيلية يوميا قد يؤدي إلى سمية السيلينيوم، مع أعراض مثل الغثيان وفقدان الشعر، وحتى الآثار الأكثر حدة مثل الفشل الكلوي، تشير دراسة المعاهد الوطنية للصحة إلى أنه يجب استهلاك اللوز والجوز والفستق والكاجو والصنوبر والفول السوداني ما يقرب من حفنة يوميا.

