مسؤول روسي: عزلَنَا تجاريا فشل.. و250 شركة أمريكية لا تزال تعمل على أراضينا

قال العضو في مجلس الشيوخ الروسي أليكسي بوشكوف، إن الغرب "فشل في تحقيق عزلة روسيا من الناحية التجارية"، حيث لا يزال عدد كبير من الشركات الغربية تعمل في روسيا، من بينها 250 شركة أمريكية.

وأضاف بوشكوف- في تصريح أوردته شبكة "تاس" الروسية، اليوم الأحد- "لقد فشلت عزلة الغرب التجارية لروسيا، حيث لا تزال ما يصل إلى 1400 شركة ألمانية تعمل في روسيا، رغم كل شيء حدث".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن "شركة مرسيدس تكبدت خسائر فادحة بعد خروجها من السوق الروسية".

وبحسب قوله،: "ما تزال 120 شركة يابانية و250 شركة أمريكية تعمل في روسيا، إضافةً إلى ذلك؛ اختارت 70% من الشركات الإيطالية البقاء في روسيا".