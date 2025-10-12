“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

أثار مقطع فيديو لصانع المحتوى المصري سامح سند جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن فندق غامض في جنوب مصر يُعرف باسم “قصر الباشا”، يُزعم أن من يدخله لا يخرج منه.

أوضح سند في مقاطع متتابعة أن القصر يُعرض كفندق فاخر على الإنترنت، لكن الحجز فيه يتوقف دائماً بحجة الصيانة، مشيراً إلى وجود طلاسم وأحداث غامضة داخله.

ظهرت صفحة تحمل اسم الفندق تطلب من الزوار توقيع “اتفاقية صمت”، ما زاد من الغموض وتباينت الآراء بين من يرى القصة ترويجاً لعمل درامي جديد، ومن يعتقد أنها حكاية حقيقية تثير الرعب والفضول.

نستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: