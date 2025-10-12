نتنياهو يدعو إلى الوحدة عشية إطلاق سراح الرهائن

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إلى الوحدة قبل العودة "التاريخية" للرهائن المحتجزين من قطاع غزة، محذرا في بيان مسجل من أن إسرائيل لا تزال تواجه تحديات أمنية.



ونسبت صحيفة تايمز أوف إسرائيل الإسرائيلية إلى نتنياهو قوله بصوت وصفته الصحيفة ب"الأجش ولكنه مبتسم" - في بيانه قبيل إطلاق سراح الأسرى، المقرر صباح الاثنين-: "إنها أمسية دموع، أمسية فرح. إنه حدث تاريخي لم يعتقد البعض أنه سيحدث أبدا".



وأضاف: "أعلم أن لدينا خلافات كثيرة. لكن في هذا اليوم، وآمل أيضا في الفترة القريبة، أن تكون لدينا كل الأسباب لنبذها".



وحذر نتنياهو من أن الحملة العسكرية لم تنتهِ بعد. "لا تزال هناك تحديات أمنية جسيمة تنتظرنا".