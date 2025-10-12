قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء بريطانيا: ننتهز فرصة وقف إطلاق النار في غزة لتحقيق سلام دائم للمنطقة
أفضل دعاء قبل النوم.. 15 آية قرآنية داوم عليها النبي كل ليلة
حريق هائل يلتهم دير تاريخي في إيطاليا
ترامب: العالم يعيش لحظة تاريخية.. والشرق الأوسط يشهد تحولا غير مسبوق
تأثير النعاس على الوضوء والصلاة.. الإفتاء توضح
الرقابة المالية: 38 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 6 أشهر
الكشف عن تويوتا Highlander .. سيارة عائلية بمفهوم رياضي هجين
هذه آلية التسليم.. إسرائيل تعتزم الإفراح عن الأسرى فجر اليوم الإثنين
ترامب: الحرب انتهت في غزة.. وبدء مهمة إعادة إعمار القطاع بسرعة
فرحة بمخيمات غزة.. شعب فلسطين يهنئ منتخب مصر بعد التأهل لـ كأس العالم
منظم anyma أمام الأهرامات: الحفل شهد إقبال غير مسبوق من الأجانب
تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مصر وغزة.. القاهرة تنجح في إنهاء العدوان الإسرائيلي وتفشل مخظط التهجير

محمد إبراهيم

مع اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كان الدور المصري حاضرا كما عهدناه، (هادئا في مظهره .. قويا في جوهره) ، حيث تحركت مصر منذ اليوم الأول للحرب لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، عبر اتصالات مكثفة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، سعيا منها إلى وقف نزيف الدم الفلسطيني في غزة.

ومع اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تحركت مصر بقوة لوقف الحرب، وذلك من خلال اتصالات مكثفة إقليمية ودولية ، سعيا منها إلى وقف نزيف الدم الفلسطيني في القطاع المكلوم.. فماذا فعلت مصر لغزة ؟

تحركات إقليمية ودولية لوقف الحرب

مصر ، ومنذ اللحظة الأولى من العدوان، تحركت عبر مسارات سياسية ودبلوماسية متواصلة مع مختلف الأطراف العربية والدولية لوقف الحرب الإسرائيلية بحق أصحاب الأرض، حيث استخدمت القاهرة مكانتها الإقليمية والدولية في حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية داخل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والحقوقية ، كما وضعت مصر أيضا المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية والتاريخية تجاه الشعب الفلسطيني.

علاج الجرحى وإدخال المساعدات وبناء المخيمات

ولم يقتصر الدور المصري على الجوانب السياسية والدبلوماسية فحسب، بل امتد إلى ميادين الإنسانية، ففتحت معبر رفح من جانبه المصري أمام آلاف الجرحى وقامت بعلاجهم في المستشفيات المصرية، كما ضغطت مصر أيضا لإدخال المساعدات الإنسانية رغم المعوقات التي وضعتها إسرائيل، كما قامت مصر ببناء العديد من المخيمات داخل فرك في محاولة منها لتخفيف معاناة سكان القطاع.

مشاركة مصرية في جميع جولات التفاوض

ولأن مصر هي الوسيط النزيه والدرع الحامي لغزة وشعبها، فإن القاهرة كانت حاضرة بقوة في جميع مراحل المفاوضات التي تمت في الدوحة وباريس وروما وعواصم أخرى من أجل وقف الحرب في غزة، حيث كانت مصر في قلب المشهد، ليس فقط كوسيط، بل كضامن رئيسي للحقوق الفلسطينية.

شرم الشيخ ووقف إطلاق النار

وبعد عامين من الحرب، صمتت أفواه البنادق بعد اتفاق (شرم الشيخ) ، ففي مدينة السلام تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ، وفقاً لخطة السلام التي طرحها  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبرعاية الوسطاء، حيث شمل اتفاق وقف إطلاق النار ثلاث مراحل من التنفيذ الأولى منها تعرف بمرحلة (الخط الأصفر) وتشمل الانسحاب الإسرائيلي من شمال غزة حتى مشارف رفح الفلسطينية، و المرحلة الثانية تعرف باسم (الخط الأحمر) ويتم الانسحاب إليها بعد نشر قوة المهام المؤقتة الدولية، ثم تأتي المرحلة الأخيرة من الانسحاب من قطاع غزة، والتي تشمل الانسحاب إلى المنطقة العازلة التي تمتد على طول القطاع.

توحيد الصف الفلسطيني

وبالتوازي مع المفاوضات التي كانت تتم لوقف إطلاق النار في غزة، لعبت مصر دورا بارزا في توحيد الصف الفلسطيني، (فجمعت الفصائل الفلسطينية) على طاولة واحدة، في محاولة لبلورة موقف فلسطيني موحد في مواجهة الاحتلال والعدوان، (مؤمنة) ، بأن القضية لن تحل وأن العدوان لن يتوقف.. (إلا بوحدة الكلمة الفلسطينية).

لم تترك مصر (غزة) وحيدة في ليلها الطويل، بل كانت خير داعم لها لوقف العدوان ، وسندها الثابت بحكم التاريخ وبمعطيات الجغرافيا .. واليوم، ومع إشراق شمس غزة من جديد ، سيذكر التاريخ ما قامت به مصر  في دعم غزة وشعبها.

غرة قطاع غزة مصر اتفاق شرم الشيخ شرم الشيخ الدور المصري في دعم غزة

حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أمام مجمع كليات جامعة دمنهور

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

خلال تغطية إعلامية.. استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

وزير النقل

رسميا.. النقل تصدر قرارًا بفرض رسوم مرور على طريق رافد جمصة بطول 53 كيلومترًا

موعد سقوط الامطار

أماكن سقوط الأمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال ساعات

الحادث قبل مدينة شرم الشيخ ب ٥٠ كيلو

طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

تشييع جثمان الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

بالزي الصحفي.. تشييع جثمان الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

وزير الدفاع اليمني يبحث مع بعثة من الصليب الأحمر التعاون المشترك

وزير الدفاع اليمني يبحث مع بعثة من الصليب الأحمر التعاون المشترك

ثائر شريتح المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية

"شئون الأسرى والمحررين" الفلسطينية لراديو "النيل": بدء تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل خلال ساعات

مصر وغزة.. القاهرة تنجح في إنهاء العدوان الإسرائيلي وتفشل مخظط التهجير

"ابن النادي" يتصدر تريند X بعد تصاعد الأحداث في حلقاته الثالثة والرابعة

القبطان ولاء حافظ

القبطان ولاء حافظ.. إرادة قوية تُحطم حدود المستحيل

فندق دخول بدون خروج

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

